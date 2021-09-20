Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Gözler EDHO yeni sezon fragmanında
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı için nefesler tutuldu. Salı akşamları ekranlara gelen EDHO’nun sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. Sezon finalinde Hızır’ın hapse girecek olmasının ardından ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli olmuştu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? İşte ATV yayın akışı
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EDHO yeni sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 7. Sezonu izleyici karşısına çıkacak. EDHO yeni sezon bölümlerinin bu hafta olup olmayacağı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi bulunuyor. İşte detaylar
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EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragman yayınlanmadı. Dizinin Instagram hesabında 7. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi bulunuyor.
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık
içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.