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Televizyon
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 11:23 | 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragmanı yayınlandı mı? EDHO ne zaman başlayacak? İşte setten son kareler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanı dizinin takipçileri tarafından beklenirken, bu sezon diziye katılan yeni isimler ise canlandıracakları karakter ile merak uyandıyor. Transfer arasında şüphesiz en dikkat çeken isim ise Uğur Yücel. Usta oyuncunun dizide hayat vereceği karakter merak edilirken, magazin kulislerinde Şanlıurfalı ağa ve ‘Masa’nın yeni üyesi olacağı iddia edilmişti. EDHO'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı fakat setten yeni fotoğraflar geldi. İşte 200. bölüm öncesinde son bilgiler

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Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' oyuncuları ve ekibi 200. bölümünü kutlamak için bir araya geldi.

200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.

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Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor.

Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

3Yeni sezona yeni transferler

Yeni sezona yeni transferler

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

4Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle her Salı ATV ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Dizinin Kasım ayının ilk haftasında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.

6DİZİYE YENİ KATILACAK İSİMLERİN ROLLERİ

DİZİYE YENİ KATILACAK İSİMLERİN ROLLERİ

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

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