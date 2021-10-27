Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)’da yayın tarihi değişikliği… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)’da yayın tarihi değişikliğine gidildi. 26 Ekim Salı akşamı ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon tarihi ertelendi. Dizi, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yeni isimlerle gündeme gelmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yayınlanmadı, ne zaman başlayacak?
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1
Salı günü dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu merakla bekleniyor. En son 199. Bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. Bölümüyle yeni sezonun açılışını yapacak. Entrika dozu yüksek dizinin yayın tarihinde son dakika değişikliğine gidildi. 26 Ekim 2021’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezon ilk bölümünü izlemek için TV karşısına geçenler dizi yerine “Baba Parası” filmiyle karşı karşıya geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni tarih ise henüz açıklanmadı.
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İLYAS ÖLDE MÜ?
Yeni bölüm fragmanında diziye konuk olarak katılan Cemal Hünal'ın İlyas'ı öldürmek istediğini söylüyor. Masada gelen teklifleri kabul etmeyen İlyas'ın ölmesi için planlar hazırlanıyor. Fragmanda "İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!" ifadesi ile Hızır Çakırbeyli'nin hapishanede "İlyas'ıma kıydılar" sahnesi dikkat çekiyor. Son sahnede ise İlyas'ın arabada vurulduğu görülüyor. İlyas karakterinin ölüp ölmeyeceği ise 200. Bölümde netlik kazanacak.
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Yeni sezona yeni transferler
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.