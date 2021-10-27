Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)’da yayın tarihi değişikliği… Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?

Salı günü dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu merakla bekleniyor. En son 199. Bölümüyle ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. Bölümüyle yeni sezonun açılışını yapacak. Entrika dozu yüksek dizinin yayın tarihinde son dakika değişikliğine gidildi. 26 Ekim 2021’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. Sezon ilk bölümünü izlemek için TV karşısına geçenler dizi yerine “Baba Parası” filmiyle karşı karşıya geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni tarih ise henüz açıklanmadı.