Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte dizi hakkında son gelişmeler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı sorusu dizinin hayranları tarafından gündeme geldi. Nefes kesen sezon finali ile tatile giren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Heyecanlı biten sezon finalinde İlyas ailenin yeni reis olmuştu. Yeni sezonda Çakırbeyli ailesini nelerin beklediği ise EHDO yeni bölümlerinde belli olacak. Gözler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanında. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? İşte, EDHO yeni sezon tarihi hakkında bilgiler.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sezon finalinde Hızır Reis ailenin yeni reisinin İlyas olacağını söylemişti. Heyecanla biten sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO’nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı. Bu yıl da Ekim ayının ikinci haftasında EDHO'nun yeni sezon yayın dönemine başlaması bekleniyor.
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Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;''Firar eden Alpaslan sizce yakalanacak mı? Bulut ile kasırga Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonuyla yakında ATV'de'' mesajı paylaşılmış ve izleyenlere final sahnesinden yola çıkarak Alparslan sorusu sorulmuştu. Eylül ayında gönderilen bu tweette ayrı yeni sezonun yakın zamanda ekranlara geleceği notu da paylaşıldı.