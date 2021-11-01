Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? Oktay Kaynarca'dan açıklama geldi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümü beklenirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Oktay Kaynarca'nın açıklaması ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölüm akıbeti merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bitti mi, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TT (Trend Topic) listesine girdi. Kaynarca'nın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz paylaşımı çok konuşuldu. Dizi takipçileri paylaşım ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, yeni bölümleri yayınlanmayacak mı?" sorularına yanıt arıyor.
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Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca Instagram hesabından yaptığı açıklamada; “At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han....
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…" ifadelerini kullandı.
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SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş'ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.