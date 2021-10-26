Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 200. Bölümüyle sezonun açılışını yapacak. Dizi yeni sezon öncesi kadrosuna katılan yeni isimlerle adından söz ettirmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi



Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.