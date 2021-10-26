Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu. Ekranların en uzun soluklu dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 200. Bölümüyle sezonun açılışını yapacak. Dizi yeni sezon öncesi kadrosuna katılan yeni isimlerle adından söz ettirmişti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi
Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi birçok başarılı ismi bir araya getiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 26 Ekim Salı akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. BÖLÜM ÖZETİ
Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.
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İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.
Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.
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Yeni sezona yeni transferler
Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.