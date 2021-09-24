Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezonu için dizinin takipçileri gelişmeleri takip ediyor... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu sene 7. sezonu ekrana gelecek. EDHO yeni sezon bölümlerinin bu hafta olup olmayacağı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Yeni sezon için ise net bir tarih açıklanmadı. İşte detaylar
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladılar. Dizinin sezon finalinde Hızır Reis, ailenin yeni liderinin İlyas olacağını açıklamıştı. Yeni sezonda Çakırbeyli ailesinin nelerle karşılaşacağı merak konusu haline geldi. Her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi yer almıştı
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EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı ve fragman yayınlanmadı. Dizinin Instagram hesabında 7. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Aman Reis Duymasın filmi bulunuyordu. Dizinin Ekim ayının ikinci haftasında yeni sezona merhaba demesi bekleniyor.
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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.
Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.
Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir.
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Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.