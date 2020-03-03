Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izleyenler dizi ile ilgili bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Dizinin haftalık programında pazar veya pazartesi günü yayınlanan fragmanı da ekranlara gelmeyince Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok ve fragman neden yayınlanmadı soruları internette cevap aradı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. ATV kanalında yayınlanacak olacak karşılaşma öncesinde ATV'nin yayın akışına bakıldığında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın saati içinde maç yayının olduğu görülüyor.

Bu yüzden dizinin yeni bölüm fragmanın da ekranlara gelmediği düşünülürken, bir sonraki hafta 159. bölümün yayınlanması bekleniyor