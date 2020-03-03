Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? Fragman neden yayınlanmadı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izleyenler dizi ile ilgili bu akşam yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Dizinin haftalık programında pazar veya pazartesi günü yayınlanan fragmanı da ekranlara gelmeyince Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok ve fragman neden yayınlanmadı soruları internette cevap aradı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar
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Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma nedeniyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bu hafta yayınlanmayacak. ATV kanalında yayınlanacak olacak karşılaşma öncesinde ATV'nin yayın akışına bakıldığında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayın saati içinde maç yayının olduğu görülüyor.
Bu yüzden dizinin yeni bölüm fragmanın da ekranlara gelmediği düşünülürken, bir sonraki hafta 159. bölümün yayınlanması bekleniyor
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Dizinin son bölümünde Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet'i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir. Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir.
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En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet'in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran'ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır. Hızır'ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan'la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldiğinde haberimizde olacak.