Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO ne zaman? İşte ATV yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. ATV’de her hafta salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili açıklama yapan Oktay Kaynarca, ‘Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…’ dedi. Kanal tarafından yapılan açıklamada ise artık Salı akşamları Destan dizisinin yayınlanacağı duyuruldu.