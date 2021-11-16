Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi? EDHO ne zaman? İşte ATV yayın akışı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için araştırmalar devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ile yeni sezona merhaba diyecekti. ATV yayın akışında dizinin yeni bölümlerinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından veda açıklaması yaptı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. ATV’de her hafta salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili açıklama yapan Oktay Kaynarca, ‘Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…’ dedi. Kanal tarafından yapılan açıklamada ise artık Salı akşamları Destan dizisinin yayınlanacağı duyuruldu.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BİTTİ Mİ?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ına hayat veren Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla dizinin bittiğini duyurdu.
Kaynarca açıklamasında, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...
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Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…” ifadelerini kullandı.