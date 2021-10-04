Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (200.bölüm) ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi hakkında son detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin yeni sezona ne zaman merhaba diyeceği izleyiciler tarafından merak konusu olurken, Ekim ayın da bir çok dizinin başlamasıyla birlikte 200. bölümün akibeti bu hafta da merak edildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yeni bölümleri hakkında ilk detaylar
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri yeni bölüm fragmanını beklemeye başladılar. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezonu ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizinin sezon finalinde Hızır Reis ailenin yeni reisinin İlyas olacağını söylemişti.
Heyecanla biten sezon finalinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. ATV ekranlarında her hafta salı akşamları yayınlanan EDHO’nun yeni bölümü bu hafta ATV yayın akışında yer almıyor.
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu.
Geçtiğimiz yıl dizinin yeni bölümleri ekim ayında yayınlanmaya başlanmıştı. Bu yıl da Ekim ayının ikinci haftasında EDHO'nun yeni sezon yayın dönemine başlaması bekleniyor.
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Dizinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda;''Firar eden Alpaslan sizce yakalanacak mı? Bulut ile kasırga Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. Sezonuyla yakında ATV'de'' mesajı paylaşılmış ve izleyenlere final sahnesinden yola çıkarak Alparslan sorusu sorulmuştu.
Eylül ayında gönderilen bu tweette ayrı yeni sezonun yakın zamanda ekranlara geleceği notu da paylaşıldı.
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Yeni sezonda Uğur Yücel'in de önemli bir karaktere yer vereceği dedikodular arasında yer alırken, konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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EDHO 6. SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa’yı Savaş’ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş’a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli’nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.
Kimsesiz Doğan’ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar.
Hızır Çakırbeyli’nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur. Savaş’ın mekanına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli amcası Hızır Çakırbeyli’nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar. İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan’ı ortada bırakarak Savaş’ın yanına geçen Volkan ve Koray’ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.