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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 15:33 | 

Eskisinden de fit! Fahriye Evcen'in geri dönüşü...

Geçtiğimiz yıl oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu. Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Evcen, yaptığı paylaşımda fit görüntüsü ile dikkat çekti.

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Oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında evlendi. Çiftin oğulları Karan, 2019 Nisan ayında dünyaya geldi. İkilinin mutlu evliliği sürüyor.

2FAHRİYE ERİDİ
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FAHRİYE ERİDİ

Sosyal medya hesabından özel hayatına dair kareleri paylaşan Evcen, son fotoğrafıyla 'hamilelik kilolarından kurtuldu' dedirtti.

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Fit haliyle dikkat çeken Evcen'in paylaşımı bir saatte 435 binin üzerinde beğeni aldı. Doğum kilolarından kurtulan Evcen'e sevenleri 'artık ekrana dön' yorumunda bulundu.

4KİLO ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALMIŞTI
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KİLO ELEŞTİRİLERİNE MARUZ KALMIŞTI

Evcen, geçtiğimiz yıl eşi Burak Özçivit ve oğlu ile tatile çıkmış, doğum sonrası çekilen fotoğraflarıyla gündem olmuştu.

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Evcen'in kilolarıyla ilgili birçok yorum yapılmıştı. Doğum kiloları yüzünden ağır hakaretlere maruz kalan Evcen'e destek mesajları yağmıştı.

6BENİ ARARSANIZ BULUTLARIN ÜZERİNDEYİM
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"BENİ ARARSANIZ BULUTLARIN ÜZERİNDEYİM"

Fahriye Evcen'den eleştiriler sonrası sosyal medya hesabından oğlu ile çekildiği bir fotoğrafı "Beni ararsanız bulutların üzerindeyim" ifadelerini kullanarak yayınlamıştı.

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