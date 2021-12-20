Eskişehir’de okullar tatil mi? Salı günü Eskişehir’de kar tatili var mı? Eskişehir Valiliği açıklaması bekleniyor

ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

21 Aralık’ta Eskişehir’de okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 20 Aralık’ta 1 gün süreyle ara verildi.



Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.



Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.