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Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 15:05 | 

Eskişehir’de okullar tatil mi? Salı günü Eskişehir’de kar tatili var mı? Eskişehir Valiliği açıklaması bekleniyor

Eskişehir’de yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladılar. Kış aylarının gelmesi ile beraber yurt genelinde kar yağışını etkisini gösteriyor. Eskişehir’de bugün hava 3 derece, çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı olacak. 20 Aralık ile ilgili bazı ilçelerde kar tatili açıklamasının yapılmasının ardından gözler 21 Aralık’a çevrildi. Peki, salı günü Eskişehir’de okullar tatil mi?

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Eskişehir’de okulların tatil olup olmadığı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 20 Aralık’ta 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışının devam etmesi ile beraber 21 Aralık Salı kar tatili açıklamaları beklenmeye başlandı.
2ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ

ESKİŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

21 Aralık’ta Eskişehir’de okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim öğretime 20 Aralık’ta 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçelerde etkili oldu. Gün içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Devam eden kar yağışının etkili olduğu Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.
3ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

ESKİŞEHİR HAVA DURUMU

Eskişehir’de bugün hava 3 derece, çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı olacak.
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