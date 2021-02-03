Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)-
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 09:52 |
Eskişehir’de maket polis aracı, 3 boyutlu hale getirildi
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, yurt genelinde trafik kazalarının azaltılması amacıyla yol kenarlarına konulan tek taraflı maket polis aracını hem taşınabilir hem de 3 boyutlu hale getirdi. Güneş enerjisi panelinin de bulunduğu 3 boyutlu maketin kullanılmasına başlanırken, Bölge Trafik Grup Amiri Özgür Kutun, “Maketler sayesinde kaza oranlarında düşüşler yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak yol kenarındaki polis aracı maketlerini yoğun olan yollara taşınabilir ve 3 boyutlu hale getirdik” dedi.