Eskişehir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman yapılacak? 2020 Eskişehir iftar/sahur saatleri

Bugün Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Eskişehirliler akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Eskişehir'de iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Eskişehir iftar vakitleri ve Eskişehir 2020 imsakiyesi...