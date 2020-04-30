Eskişehir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İftar ne zaman yapılacak? 2020 Eskişehir iftar/sahur saatleri
Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden bölge sakini Müslümanlar, 30 Nisan 2020 Eskişehir iftar vakitlerini araştırıyor. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte araştırmalarını hızlandıran Eskişehirliler Diyanet'in yayınladığı 2020 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta açılacak?
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Bugün Ramazan ayının 7. gününü idrak eden vatandaşlar, iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Eskişehirliler akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Eskişehir'de iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Eskişehir iftar vakitleri ve Eskişehir 2020 imsakiyesi...
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İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Eskişehirliler, akşam ezanının kaçta okunacağını ve iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Eskişehir'de iftar saat 19:58'de yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:17 olacak.
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DİĞER İLLERİN İFTAR SAATLERİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."