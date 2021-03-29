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Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 21:39 | 

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar risk haritası yayınlandı! Eskişehir, Kütahya, Afyon'da cumartesi-pazar yasak var mı?

Eskişehir, Kütahya, Afyon risk haritası yayınlandı. Milyonları yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilin yeni koronavirüs risk haritasını paylaşarak, "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı." 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Afyonkarahisar orta yani kırmızı renkli iller arasında yer aldı. Eskişehir, Kütahya'da da yeni risk haritası güncellendi. İşte, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar risk haritası ve yeni tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Türkiye risk haritası belli oldu. Yeni risk haritasına göre kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar günü sürecek. Risk haritasına göre Eskişehir ve Kütahya kırmızı renkli illere geçiş yaptı. Afyonkarahisar ise turuncu yani yüksek riskli illerden oldu. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.

2ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, AFYONKARAHİSAR RİSK HARİTASI

ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, AFYONKARAHİSAR RİSK HARİTASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Eskişehir ve Kütahya kırmızı renkli illerden oldu, Afyon ise turuncu renkli iller arasında yer aldı.

3KIRMIZI KATEGORİ

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER

ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu:

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

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