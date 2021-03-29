Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar risk haritası yayınlandı! Eskişehir, Kütahya, Afyon'da cumartesi-pazar yasak var mı?

Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar Türkiye risk haritası belli oldu. Yeni risk haritasına göre kırmızı kategorideki illerde pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar günü sürecek. Risk haritasına göre Eskişehir ve Kütahya kırmızı renkli illere geçiş yaptı. Afyonkarahisar ise turuncu yani yüksek riskli illerden oldu. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir.