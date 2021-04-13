Eskişehir sahur saatleri 2021: Eskişehir’de sahur vakti ezan ne zaman okunacak? İşte Eskişehir imsak vakti
Eskişehir sahur saatleri, Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Ramazan orucunun başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. Oruç ibadetlerine yön verip, sahur yapacak olan vatandaşlar Eskişehir’de sahur vakti ezan ne zaman okunacak? sorusunun yanıtı Diyanet imsak vakitleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, 13 Nisan Eskişehir sahur saatleri ve imsak vakitleri bilgisi.
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Eskişehir imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Eskişehir İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. Oruca imsak vakti ile beraber başlanacak. Bu gece Müslümanlar sahura kalkacaklar. Eskişehir’de ilk sahur için imsak vakti 04:48 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri
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ESKİŞEHİR'DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Eskişehir'de ilk sahur için imsak vakti 04:48, iftar saati ise 19:40 olarak açıklandı.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.