Eskişehir İmsakiyesi 2020: Eskişehir’de sahur ve iftar saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakitleri
Eskişehir imsak, sahur ve iftar vakti araştırılıyor. Eskişehir’de sahur ve iftar saat kaçta? Bu yıl ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre 29 gün sürecek. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini 29 gün boyunca yerine getirecekler. Yayınlanan Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte Eskişehir İmsakiyesi…
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Eskişehir İmsakiyesi yayınlandı. Bu imsakiye içerisinde sahur ve iftar vakitleri duyuruldu. Müslümanlar bu yıl 29 gün sürecek olan on bir ayın sultanı ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İslam'ın şartlarından biri olan oruç, imsak vaktimde başlayacak ve iftar saatine kadar devam edecek. Peki Eskişehir’de iftar ve sahur kaçta? İşte gün gün Eskişehir imsak ve iftar saatleri…
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ESKİŞEHİR’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Eskişehir’de ilk sahur 04:28’de, ilk iftar 19:52’de olacak.
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İFTAR NEDİR?
İftar, oruç müddeti sona erdikten sonra yenen yemektir. İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.
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İMSAK NEDİR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.