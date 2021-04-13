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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 15:17 | 

Eskişehir imsakiye 2021 bilgileri! Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı? Eskişehir iftar saatleri ve sahur vakti

Eskişehir'de iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Eskişehir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Eskişehir iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar

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Eskişehir iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve Eskişehir iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Eskişehir iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri

ESKİŞEHİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de 13 Nisan 2021 tarihinde iftar 19.18'de gerçekleşecek.

ESKİŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:4819:4021:03*
214.04.202104:4619:4121:05
315.04.202104:4419:4321:06
416.04.202104:4219:4421:07
517.04.202104:4119:4521:09
618.04.202104:3919:4621:10
719.04.202104:3719:4721:11
820.04.202104:3519:4821:13
921.04.202104:3319:4921:14
1022.04.202104:3219:5021:15
1123.04.202104:3019:5121:17
1224.04.202104:2819:5221:18
1325.04.202104:2619:5321:19
1426.04.202104:2419:5421:21
1527.04.202104:2319:5521:22
1628.04.202104:2119:5621:24
1729.04.202104:1919:5721:25
1830.04.202104:1719:5821:26
1901.05.202104:1619:5921:28
2002.05.202104:1420:0021:29
2103.05.202104:1220:0121:31
2204.05.202104:1120:0221:32
2305.05.202104:0920:0321:34
2406.05.202104:0720:0421:35
2507.05.202104:0620:0521:36
2608.05.202104:0420:0621:38**
2709.05.202104:0320:0621:39
2810.05.202104:0120:0721:41
2911.05.202104:0020:0821:42
3012.05.202103:5820:0921:44***


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BESLENME ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, "Ramazan beslenmesinde altın kurallardan bir tanesi sahur yapılmasıdır. Oruç tutarken yapılan en önemli hata da sahura kalkmamaktır. Sahur yapmamak, aç kalma süresini yaklaşık 20 saate çıkarmaktadır. Bu durumda açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olmaktadır" dedi.

Bu yıl ramazan ayını sağlıkla geçirmek, koronavirüs salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Bengisu Demirci, ramazan ayına beslenmeyle ilgili sık sorulan soruları cevapladı. Demirci, ramazanda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için alınacak önlemlere ilişkin, "Yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi ve bağışıklığın güçlü tutulması için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğün tüketmek ve sahur öğününü atlamamak gerekir. Güçlü bağışıklık sistemi için, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisi ile günlük 5 porsiyon sebze ve meyve tüketimine de özen gösterilmelidir. Ayrıca 1 öğünlük yemek tabağında her çeşit ve renkten besin grubuna yer vermeli ve su tüketimine dikkat edilmelidir" dedi.

3SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ

SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ

Ramazan beslenmesinde altın kurallardan birinin sahur yapmak olduğunu ifade eden Demirci, "Sahur yapmamak, aç kalma süresini yaklaşık 20 saate kadar çıkarmaktadır. Bu durum da açlık kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine sebep olmaktadır. Bununla birlikte, sahur öğününün ağır yemeklerden oluşması da gece metabolizma hızı yavaşladığı için kilo alma riskini artırmaktadır. Bu nedenle sahurda; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tam tahıllı ekmekler gibi besinlerden oluşan hafif kahvaltı yapılabilir ya da çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan hafif bir öğün tercih edilebilir" diye konuştu.

4’İFTARLA SAHUR ARASI DESTEKLENMELİ’

’İFTARLA SAHUR ARASI DESTEKLENMELİ’

Demirci, Ramazan ayını sağlıkla geçirmek için beslenmede dikkat edilmesi gereken diğer hususları da şu şekilde sıraladı:

"Yaklaşık 16 saat açlıktan sonra iftarda ağır yemekler tüketmek mideyi çok yorar. İftariyelikler ve çorbadan sonra ana yemeğe geçmeden önce 20-30 dakika ara verilmelidir. İftardan sonraki beslenme şekli de normaldeki beslenme düzenimizden farklı olmamalıdır. İftarla sahur arası ara öğünle desteklenmelidir. Öğünler; tam tahıllar ve tam tahıl ekmeği gibi kompleks karbonhidratlar, yağsız et, kuru baklagiller, meyveler ve sebzeleri içermelidir. Uzun süren açlık sonrası aşırı besin tüketiminden kaçınılmalıdır. Aşırı miktarda yemek alınan enerjinin artmasına ve vücut ağırlığının da artmasına neden olmaktadır. Kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır. Bu tür besinler gün boyunca mide bulantısına ve bozulmasına neden olabilir. Yüksek tuz/sodyum içeren besinlerden sakınılmalıdır. Bu tür besinler oruç süresince susamayı artırmaktadır. Ramazanda şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya güllaç tercih edilmelidir."

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