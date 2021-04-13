Eskişehir imsakiye 2021 bilgileri! Eskişehir'de iftara ne kadar kaldı? Eskişehir iftar saatleri ve sahur vakti
Eskişehir'de iftar saat kaçta sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye bilgileri ile netlik kazandı. Eskişehir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, imsakiye içerisinde yer alan detaylara göre Eskişehir iftar vakti 2021 bilgileri ve sahur saatleri hakkında detaylar
Eskişehir iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve Eskişehir iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Eskişehir iftar ve sahur saatleri ve 2021 imsakiye bilgileri
ESKİŞEHİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Eskişehir'de 13 Nisan 2021 tarihinde iftar 19.18'de gerçekleşecek.
ESKİŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:48
|19:40
|21:03*
|2
|14.04.2021
|04:46
|19:41
|21:05
|3
|15.04.2021
|04:44
|19:43
|21:06
|4
|16.04.2021
|04:42
|19:44
|21:07
|5
|17.04.2021
|04:41
|19:45
|21:09
|6
|18.04.2021
|04:39
|19:46
|21:10
|7
|19.04.2021
|04:37
|19:47
|21:11
|8
|20.04.2021
|04:35
|19:48
|21:13
|9
|21.04.2021
|04:33
|19:49
|21:14
|10
|22.04.2021
|04:32
|19:50
|21:15
|11
|23.04.2021
|04:30
|19:51
|21:17
|12
|24.04.2021
|04:28
|19:52
|21:18
|13
|25.04.2021
|04:26
|19:53
|21:19
|14
|26.04.2021
|04:24
|19:54
|21:21
|15
|27.04.2021
|04:23
|19:55
|21:22
|16
|28.04.2021
|04:21
|19:56
|21:24
|17
|29.04.2021
|04:19
|19:57
|21:25
|18
|30.04.2021
|04:17
|19:58
|21:26
|19
|01.05.2021
|04:16
|19:59
|21:28
|20
|02.05.2021
|04:14
|20:00
|21:29
|21
|03.05.2021
|04:12
|20:01
|21:31
|22
|04.05.2021
|04:11
|20:02
|21:32
|23
|05.05.2021
|04:09
|20:03
|21:34
|24
|06.05.2021
|04:07
|20:04
|21:35
|25
|07.05.2021
|04:06
|20:05
|21:36
|26
|08.05.2021
|04:04
|20:06
|21:38**
|27
|09.05.2021
|04:03
|20:06
|21:39
|28
|10.05.2021
|04:01
|20:07
|21:41
|29
|11.05.2021
|04:00
|20:08
|21:42
|30
|12.05.2021
|03:58
|20:09
|21:44***
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