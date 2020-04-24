Eskişehir iftar vakti 2020 Ramazan imsakiyesi: Eskişehir iftar saati kaçta?
Eskişehir iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Eskişehir iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Eskişehir iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Eskişehir imsakiye bilgileri ve iftar saatleri
Ramazan ayının ilk iftarı için Eskişehir iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Eskişehir Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta yapılacak ve Eskişehir iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Eskişehir iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileriESKİŞEHİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Eskişehir ilk iftar saati 19.52 olacak. Eskişehir'de teravih saati ise 21.18 olarak eda edilecek.
ESKİŞEHİR İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:28
|19:52
|21:18*
|2
|25.04.2020
|04:26
|19:53
|21:20
|3
|26.04.2020
|04:24
|19:54
|21:21
|4
|27.04.2020
|04:22
|19:55
|21:23
|5
|28.04.2020
|04:20
|19:56
|21:24
|6
|29.04.2020
|04:19
|19:57
|21:25
|7
|30.04.2020
|04:17
|19:58
|21:27
|8
|01.05.2020
|04:15
|19:59
|21:28
|9
|02.05.2020
|04:14
|20:00
|21:30
|10
|03.05.2020
|04:12
|20:01
|21:31
|11
|04.05.2020
|04:10
|20:02
|21:32
|12
|05.05.2020
|04:09
|20:03
|21:34
|13
|06.05.2020
|04:07
|20:04
|21:35
|14
|07.05.2020
|04:05
|20:05
|21:37
|15
|08.05.2020
|04:04
|20:06
|21:38
|16
|09.05.2020
|04:02
|20:07
|21:40
|17
|10.05.2020
|04:01
|20:08
|21:41
|18
|11.05.2020
|03:59
|20:09
|21:42
|19
|12.05.2020
|03:58
|20:10
|21:44
|20
|13.05.2020
|03:56
|20:11
|21:45
|21
|14.05.2020
|03:55
|20:12
|21:47
|22
|15.05.2020
|03:53
|20:12
|21:48
|23
|16.05.2020
|03:52
|20:13
|21:49
|24
|17.05.2020
|03:50
|20:14
|21:51
|25
|18.05.2020
|03:49
|20:15
|21:52
|26
|19.05.2020
|03:48
|20:16
|21:54**
|27
|20.05.2020
|03:47
|20:17
|21:55
|28
|21.05.2020
|03:45
|20:18
|21:56
|29
|22.05.2020
|03:44
|20:19
|21:58
|30
|23.05.2020
|03:43
|20:20
|21:59
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