Eskişehir iftar vakti 2020 Ramazan imsakiyesi: Eskişehir iftar saati kaçta?

“Pide satışları fırınlarda değil sokaklarda olacak”



Pide siparişleri almaya başladıklarını aktaran Mulazımoğlu satışların sokaklarda olacağını belirtti. Eskişehir’de pide fiyatının 2,5 lira olduğunu hatırlatan Mulazımoğlu, “İftara yakın yoğunluk olacak ama satış fırınlarda değil sokaklarda olacak. Evlerden arayan vatandaşlarımız oluyor. Yetişebildiğimiz kadar onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacağız. Geçen seneye oranla geçen yıl ki pidenin üçte birini imal ettik. Ekmekte de aynı durum söz konusu. Üretimde yüzde 50 oranında düşüş söz konusu. Bugün ortalama 3 bin civarında pide çıkaracağız. Bu sene Eskişehir için 280 gram pide 2,5 liradan satılıyor. Açıkçası bu ekonomik sıkıntıların olduğu süre içerisinde vatandaşa biraz pahalı geliyor. Bunu ürünün girdileri de ona göre pahalanıyor. Elimizde olan bir imkân değil maalesef. Bütün girdileri serbest piyasa koşullarında artış gösteren bir mal üretiyoruz. Bizim fiyatımızda bunlara bağlı. Ticaret odası bizim fiyatımızı bunun maliyet hesabına göre belirliyor. İftara saatler kala bu saat itibariyle servislere başlıyoruz. Sokaklarda ne satılırsa kime ulaşabilirsek yardımcı olmaya çalışacağız. Türk halkı sosyal mesafeyi korusun, maske zaruri takılması olması gerekenlerden. Tedbirler alırsak bir an önce bu sıkıntıyı atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.