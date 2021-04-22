Eskişehir iftar saatleri: Eskişehir'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Eskişehir Ramazan imsakiyesi)
Eskişehir iftar vakti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan ayını Eskişehir'de geçiren vatandaşlar, iftar saatini merak ediyor. İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. Eskişehir iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için sahur ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, Eskişehir'de iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte Eskişehir iftar vakitleri
Eskişehir iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Eskişehir iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Eskişehir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
ESKİŞEHİR İFTAR SAATİ
Eskişehir'da iftar bu akşam saat 19:50'de okunacak. Eskişehir'de teravih namazı ise saat 21:15'de kılınacak
ESKİŞEHİR 2021 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
ESKİŞEHİR RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:48
|19:40
|21:03*
|2
|14.04.2021
|04:46
|19:41
|21:05
|3
|15.04.2021
|04:44
|19:43
|21:06
|4
|16.04.2021
|04:42
|19:44
|21:07
|5
|17.04.2021
|04:41
|19:45
|21:09
|6
|18.04.2021
|04:39
|19:46
|21:10
|7
|19.04.2021
|04:37
|19:47
|21:11
|8
|20.04.2021
|04:35
|19:48
|21:13
|9
|21.04.2021
|04:33
|19:49
|21:14
|10
|22.04.2021
|04:32
|19:50
|21:15
|11
|23.04.2021
|04:30
|19:51
|21:17
|12
|24.04.2021
|04:28
|19:52
|21:18
|13
|25.04.2021
|04:26
|19:53
|21:19
|14
|26.04.2021
|04:24
|19:54
|21:21
|15
|27.04.2021
|04:23
|19:55
|21:22
|16
|28.04.2021
|04:21
|19:56
|21:24
|17
|29.04.2021
|04:19
|19:57
|21:25
|18
|30.04.2021
|04:17
|19:58
|21:26
|19
|01.05.2021
|04:16
|19:59
|21:28
|20
|02.05.2021
|04:14
|20:00
|21:29
|21
|03.05.2021
|04:12
|20:01
|21:31
|22
|04.05.2021
|04:11
|20:02
|21:32
|23
|05.05.2021
|04:09
|20:03
|21:34
|24
|06.05.2021
|04:07
|20:04
|21:35
|25
|07.05.2021
|04:06
|20:05
|21:36
|26
|08.05.2021
|04:04
|20:06
|21:38**
|27
|09.05.2021
|04:03
|20:06
|21:39
|28
|10.05.2021
|04:01
|20:07
|21:41
|29
|11.05.2021
|04:00
|20:08
|21:42
|30
|12.05.2021
|03:58
|20:09
|21:44***