Eskişehir iftar saatleri: Eskişehir'de ifar ve sahur vakitleri (2021 Eskişehir Ramazan imsakiyesi)

Eskişehir iftar vakti vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Eskişehir iftar saati ile birlikte orucunu açacak olan pek çok Müslüman, 22 Nisan tarihli imsak vaktini araştırıyor. Peki, Eskişehir'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Eskişehir iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri