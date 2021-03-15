Eskişehir, Afyon, Isparta koronavirüs risk haritası! Eskişehir, Afyon, Isparta hangi risk grubunda, rengi değişti mi?

ESKİŞEHİR, AFYON VE ISPARTA'DA RİSK HARİTASI 15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;



"Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz.



Bu illerin güncel risk haritası ile ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.