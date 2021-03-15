Eskişehir, Afyon, Isparta koronavirüs risk haritası! Eskişehir, Afyon, Isparta hangi risk grubunda, rengi değişti mi?
Eskişehir, Afyon, Isparta risk haritası Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." ifadelerini kullandı. Aşı, yoğun bakım hasta sayısı ve koronavirüs vaka sayısına göre güncellenen risk haritasında Eskişehir, Afyon, Isparta daha önce sarı yani orta risk grubunda yer almıştı. Haritada Eskişehir, Afyon, Isparta hangi renk grubunda yer aldı? sorusu yanıt bulmuştu. İşte, bu illerin risk haritası ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Eskişehir, Afyon, Isparta risk haritası son gelişmeler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce 20-26 Şubat tarihleri aralığı için risk haritasını yayınlamıştı. Eskişehir, Afyon, Isparta haritada sarı renkli iller arasında yer aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce alınan kararların uygulanacağını bildirdi. Buna göre bu iller sarı risk grubunda yer almaya devam ediyor.
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ESKİŞEHİR, AFYON VE ISPARTA'DA RİSK HARİTASI
15 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz.
Bu illerin güncel risk haritası ile ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.
Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.
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Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.
Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.