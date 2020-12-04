Eskiden kırmızı halıya böyle çıkardık!

Sinema dünyasının günümüzdeki önde gelen isimlerini artık çok iyi tanıyorsunuz. Peki ya onların yıllar önce, kariyerlerinin erken döneminde ya da yıldızlarının ilk dönemindeki kırmızı halı hallerini hatırlıyor musunuz?
Mega News Agency, Splash News
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İşte sinemanın ünlüleri ve artık çok geride kalan kırmızı halı halleri.
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George Clooney ve Celine Bertran.
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Julia Roberts ve Mel Gibson.
4
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Julia Roberts ve Mel Gibson.
5
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Matt Dillon ve Cameron Diaz.
6
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Julia Roberts ve Rupert Everett
7
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Al Pacino
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Bruce Willis ve Demi Moore
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Kim Basinger ve Alec Baldwin
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Angelina Jolie ve babası Jon Voight.
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Brad Pitt ve Jitka Pohlodek
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Gwyneth Paltrow ve Brad Pitt.
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Juliette Lewis.
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Courtney Cox.
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Jennifer Lopez ve Cris Judd.
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Nicole Kidman ve Tom Cruise
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Mel Gibson, Demi Moore ve Bruce Willis.
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Goldie Hawn ve Kurt Russell.
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Angelina Jolie babası Jon Voight ve eski eşi Billy Bob Thornton ile birlikte.
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Tom Cruise ve Nicole Kidman.
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Charlize Theron ve eski nişanlısı Stuart Townsend.