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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 09:30,

Eski sevgilisine koştu

Genç sevgilisinden ayrıldı soluğu eski sevgilisinin yanında aldı.

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1ARALARI HİÇ BOZULMADI
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ARALARI HİÇ BOZULMADI

Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner ailesinin üyesi Kourtney Kardashian ile ilişkisini bitiren Scott Disick, genç model Sofia Richie ile bir birliktelik yaşadı. Çift, koronavirüs karantinası sırasında yollarını ayırdı.  Bu ayrılığın ardından Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın yanına koştu.

Backgrid USA, Mega

2ONLAR DA MALIBUDA
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ONLAR DA MALIBU'DA

Disick, üç çocuğunun annesi Kourtney Kardashian ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi. Onlara Kourtney Kardashian'ın bir arkadaşı da eşlik etti. 

3KIZ ARKADAŞLARIYLA YAT GEZİSİ
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KIZ ARKADAŞLARIYLA YAT GEZİSİ

Sofia Richie ise ayrılığın ardından birkaç kez Malibu'da görüntülendi.

4GÜVERTE SOHBETİ
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GÜVERTE SOHBETİ

Eski sevgilisi Scott Disick, Kourtney Kardashian'ın yanındayken Richie de bir grup kız arkadaşıyla yat gezisine çıktı.

5İKİSİNİN DE KEYFİ YERİNDE
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İKİSİNİN DE KEYFİ YERİNDE

Yollarını ayırmış olmalarına rağmen her ikisinin de neşesinin yerinde olduğu görüldü.

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