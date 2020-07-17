Eski sevgilisine koştu

Genç sevgilisinden ayrıldı soluğu eski sevgilisinin yanında aldı.
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ARALARI HİÇ BOZULMADI
Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner ailesinin üyesi Kourtney Kardashian ile ilişkisini bitiren Scott Disick, genç model Sofia Richie ile bir birliktelik yaşadı. Çift, koronavirüs karantinası sırasında yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın yanına koştu.
Backgrid USA, Mega
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ONLAR DA MALIBU'DA
Disick, üç çocuğunun annesi Kourtney Kardashian ile birlikte Malibu'da plajda görüntülendi. Onlara Kourtney Kardashian'ın bir arkadaşı da eşlik etti.
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KIZ ARKADAŞLARIYLA YAT GEZİSİ
Sofia Richie ise ayrılığın ardından birkaç kez Malibu'da görüntülendi.
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GÜVERTE SOHBETİ
Eski sevgilisi Scott Disick, Kourtney Kardashian'ın yanındayken Richie de bir grup kız arkadaşıyla yat gezisine çıktı.
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İKİSİNİN DE KEYFİ YERİNDE
Yollarını ayırmış olmalarına rağmen her ikisinin de neşesinin yerinde olduğu görüldü.