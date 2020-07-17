Eski sevgilisine koştu

ARALARI HİÇ BOZULMADI Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden biri olan Kardashian/Jenner ailesinin üyesi Kourtney Kardashian ile ilişkisini bitiren Scott Disick, genç model Sofia Richie ile bir birliktelik yaşadı. Çift, koronavirüs karantinası sırasında yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Scott Disick, eski sevgilisi Kourtney Kardashian'ın yanına koştu.



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