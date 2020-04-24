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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 12:23,

Eski sevgilisinden bebek sahibi olacak

Yumurtalarını donduran ünlü yıldız, eski sevgilisinden çocuk sahibi olmayı planlıyor.

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Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Khloe Kardashian'ın eski sevgilisi Tristan Thompson'dan bir çocuk daha dünyaya getirmeyi planladığı ortaya çıktı.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

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35 yaşındaki Kardashian, ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı TV şovunun yeni bölümünde, bir çocuk daha dünyaya getirmekle ilgili planlarını açıkladı.

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Programda Khloe Kardashian, 12 tane yumurtasını dondurduğunu doktorunun söylediğine göre bunlardan beş tanesinin güçlü olduğunu söyledi.

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Khloe Kardashian'ın, kendisini aldattığı için yollarını ayırdığı Tristan Thompson'ın da daha önce sperm donörü olmak konusunda ona destek verdiği belirtildi.

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Tristan Thompson ile Khloe Kardashian, bir süre birlikte olmuşlardı. Bir kız çocukları olan çift evlilik planları yaparken Thompson, Kardashian'ı bir kez aldattı.

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İlk aldatmayı affeden Kardashian, sevgilisi kendisini kız kardeşi Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşıyla aldatınca bu kez yollarını kesin olarak ayırdı.

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Çiftin True adında bir kızı bulunuyor.

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