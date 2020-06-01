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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 07:39,

Eski sevgiliden ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor

Naz Elmas’la evli olan eski sevgilisi Erol Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Merve Nur Başbuğ, “Kızımızı 2.5 yaşına kadar hiç görmedi, ilgilenmedi. Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi” dedi.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
1KIZI İÇİN BEZ PARASI BİLE VERMEDİ
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KIZI İÇİN BEZ PARASI BİLE VERMEDİ

Merve Nur Başbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde Erol Özmandıracı’yla 5 yıl birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir çocukları olduğunu öne sürdü.

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Başbuğ, şu iddialarda bulundu: “Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamı.”

3ALKOLİK GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI
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ALKOLİK GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI

Bir dönem hosteslik yaptığını, kızını büyütmek adına iş hayatından uzak kaldığını ve şu an bir firmada part-time lansman işinde çalıştığını belirten Merve Nur Başbuğ ayrıca Erol Özmandıracı’yı yargı makamını etkilemeye çalışmakla suçladı...

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“Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şahsıma yönelik ‘alkolik’, ‘paranoyak’, ‘ruh hastası’, ‘şiddet yanlısı’ gibi iftira ve hakaretlerde bulundu. Hakkında ceza yargılaması başlatılmasını talep ediyorum.”

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Erol Özmandıracı, Naz Elmas’la yaklaşık 1 yıllık ilişkinin ardından geçen aralık ayında nikâh masasına oturdu.

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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