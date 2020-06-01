Eski sevgiliden ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor

Başbuğ, şu iddialarda bulundu: “Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamı.”