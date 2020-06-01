Eski sevgiliden ağır suçlama: Çocuğunu mağdur ediyor
Naz Elmas’la evli olan eski sevgilisi Erol Özmandıracı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan Merve Nur Başbuğ, “Kızımızı 2.5 yaşına kadar hiç görmedi, ilgilenmedi. Varlıklı bir işadamı olmasına rağmen bez parası bile vermedi” dedi.
Merve Nur Başbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikayet dilekçesinde Erol Özmandıracı’yla 5 yıl birliktelik yaşadığını ve 3 yaşında bir çocukları olduğunu öne sürdü.
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Başbuğ, şu iddialarda bulundu: “Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamı.”
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ALKOLİK GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI
Bir dönem hosteslik yaptığını, kızını büyütmek adına iş hayatından uzak kaldığını ve şu an bir firmada part-time lansman işinde çalıştığını belirten Merve Nur Başbuğ ayrıca Erol Özmandıracı’yı yargı makamını etkilemeye çalışmakla suçladı...
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“Mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şahsıma yönelik ‘alkolik’, ‘paranoyak’, ‘ruh hastası’, ‘şiddet yanlısı’ gibi iftira ve hakaretlerde bulundu. Hakkında ceza yargılaması başlatılmasını talep ediyorum.”
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Erol Özmandıracı, Naz Elmas’la yaklaşık 1 yıllık ilişkinin ardından geçen aralık ayında nikâh masasına oturdu.