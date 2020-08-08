Eski nişanlısının evini basıp 4 kişi vurdu, ağabeyi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü
Sakarya’nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı. Serkan Çiftçi evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi’nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.