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Eski manken, oyuncu Engin Koç’un mezuniyet sevinci

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#Ünlülerin Çocukları Nereden Mezun#Mustafa Sandal#Neşe Erberk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 09:01

1980’li ve 90’lı yıllarda birçok filmde rol alan, ardından gözlerden uzak ve mütevazı bir yaşam sürmeyi tercih eden eski oyuncu, manken Engin Koç, oğlunun ortaokul mezuniyetiyle büyük bir mutluluk yaşadı.