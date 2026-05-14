Eski manken Neşe Erberk'in kızı psikoloji diploması aldı

"Sonsuz aşkım artık mezunsun.Kanatların bir kelebeğinki kadar renkli, bir kartalınki kadar güçlü olsun.Arkanda seni daima koruyacak bir sıradağın varlığını bilerek ve hissederek yürü hayatının tüm muhteşem yollarını…Ömrün yüreğin ve yüzün kadar güzel, şansın gökteki yıldızlar kadar bol, bahtın Dünya’ya ışığını yayabilecek, yaptıklarınla iyiliği güzelliği ve sevgiyi yayabilecek kadar güzel olsun.Her zaman gururumuz ve aşkımız olduğunu bilerek ve sen de kendinle gurur duyarak, dimdik yürü güzel kızım."