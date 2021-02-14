Burçak BOZKUŞ-Sevda Sarıkaya-Feridun AÇIKGÖZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,(DHA)- AA
Haber Giriş: 14 Şubat 2021 - 12:56 |
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a veda
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ''Bugün Beyoğlu olarak hüzünlüyüz. Kadir Topbaş’ı ebediyete uğurluyoruz. Hep Yunus’tan Mevlana’dan alıntı yaparak konuşmalarını yapardı. Kadir Başkan, ama ondan önce Kadir Ağabey’di. Tüm sevenlerinin, İstanbul’un başı sağ olsun.'' dedi.