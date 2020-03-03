Eski iPhone kullananlara çok önemli uyarı!

Eğer elinizde eski bir iPhone modeli bulunuyorsa dikkat! Apple bakın size ne verecek?
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Apple, eski iPhone modellerinden herhangi birini kullananlar için çok önemli bir açıklama yaptı. Şirket, iPhone sahiplerine para dağıtacak, Türkiye de buna dahil!
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Apple şirketi 2017 yılında, eski model cihazlarında "beklenmedik şekilde kapanmaların önüne geçmek" gerekçesiyle performans yavaşlatmasına gittiğini kabul etti, bunun üzerine bazı müşteriler tarafından dava edildi. Şirket, tüketici avukatları ile varılan anlaşma gereği sorumlu olduğunu kabul etti.
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Ünlü teknoloji firması, hatasını kabul etmesinin ardından batarya değişimlerinde 29 dolarlık indirime gitti. Ancak, bir çok kişi bu süreçte yüzlerce dolar harcayıp yeni telefon aldıklarını ve mağdur olduklarını belirterek tüketici avukatlarına başvuruda bulundu.
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California merkezli şirket, bu konuda hatasını kabul etmese de tüketici avukatları ile uzlaşma yolunu seçti ve 93 milyon doları avukatlara verilmek kaydı ile 500 milyon dolara kadar ödeme yapma sözü verdi.
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Peki elinde hangi iPhone modeli olanlar para iadesi alabilecek? İşte Apple'ın Türkiye'de de satışa sunduğu ve anlaşma gereği para iadesi alacak o telefon modelleri:
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iPhone 6, 6S, 7 ve SE model telefonu olan müşteriler talepte bulunmaları halinde şirketten 25 dolar iade alabilecek.
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Az sonra öğreneceğiniz özellik pek bilinmeyen; ancak iPhone kullandığınız sürece her zaman fazlasıyla işinize yarayacak!
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Telefonunuzu açın ve önce arama butonuna basın. Ardından numara girdiğiniz tuş takımı ekranına gelin. Şimdi sonraki adıma geçelim...
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Daha sonra tuş takımına *3001#12345#* yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra kontrol edin, eğer buradaki gibi rakam ve sembolleri doğru yazdıysanız bir sonraki adıma geçin.
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Ardından arama yapar gibi arama butonuna dokunuyoruz. Yani bu sembol ve rakamları girdikten sonra arama butonuna basmanız yeterli.
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Bu şekilde gizli kalan bir özellik aktif hale gelmiş oluyor. Daha sonra karşımıza gelen ekran ise böyle görünüyor.
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Ekranda pek aşina olmadığınız birçok ayar bulunuyor. Buradan başka hiçbir yere dokunmadan sadece LTE bölümünü seçiyoruz.
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LTE bölümünü seçtikten sonra ise karşımıza resimde gördüğünüz gibi bir ekran geliyor. Ama işimiz elbette burada bitmiyor!
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Karşımızdaki bu ekranda diğer ayarlara bakmaksızın doğrudan Serving Cell Meas seçeneğine dokunup devam ediyoruz.
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Karşınıza çeşitli numaraların olduğu bir ekran görüntüsü var. Peki bu rakamlar ne anlama geliyor? Bizi ilgilendiren kısmı aslında rsrp0 olan bölüm...
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rsrp0'ın karşısındaki değere dikkat! -40 ile -80 arasındaki değerler, sinyal gücünüzün çok iyi olduğu anlamına geliyor; bir başka deyişle sayı sıfıra ne kadar yakınsa, o kadar iyi. -110'un altına düşmeniz halinde sinyal gücü oldukça düşük demektir.
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Yani telefonunuzun gerçekte ne kadar çekip çekmediğini bu ayardan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ama durun, daha bitmedi!
Telefonunuzu açın ve bugün bu ayarı hemen kapatın! Meğer telefonunuzu saniye saniye...
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Kullanılan grafikler performans yükü demektir. iPhone’unuzda bazı grafik ve hareket özelliklerini devre dışı bırakarak bu yükü azaltıp bir ciddi anlamda performans artışı sağlayabilirsiniz.
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Batarya ömrünü uzatmak için çok basit yöntemler bulunuyor. Şimdi öncelikle Ayarlar'a girin; ardından Genel kısmına ulaştıktan sonra da Erişebilirlik yolunu takip edin.
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Yine Ayarlar > Genel > Erişebilirlik yolunda yer alan Hareketi Azalt seçeneğine dokunun ve Hareketi Azalt seçeneğini kapatın. Böylece batarya ömrünüz uzayacak!
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Gelelim bir başka ayara... iPhone'ların gizli kalmış pek çok özelliği Ayarlar altında bulunuyor. Bunları araştırdığımızda aslında fazlasıyla işimize yarayacak özellikleri görebiliyoruz.
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Önce Ayarlar altından Genel'e girin.
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Daha sonra Klavye'yi seçin.
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Ardından da Klavyeler bölümüne girin.
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Yeni Klavye Ekle... butonuna dokunun.
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Japonca'yı seçin.
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Daha sonra da Kana'yı...
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Bitti'e basın...
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Daha sonra da Whatsapp veya SMS ekranını açın ve Dünya simgesine dokunun.
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Yine aynı kısımda Japonca ifadeyi görene kadar basın.
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Daha sonra da Kana'yı seçtikten sonra tuşlamadan bu simgeyi seçin.
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İşte hepsi bu! Artık Japonca harflerden oluşan sıra dışı emojileriniz emrinize amade! Ama durun, daha bitmedi!
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Telefon kullanmanızı hızlandıracak bir önerimiz daha var. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!
Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.
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Erişilebilirlik'e dokunun.
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AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...
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En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...
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6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.
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Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...
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Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...
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Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.