Eski halinden eser yok! Onu tanıyabildiniz mi?
İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...
Üstünde takım elbisesi, yakası açılmış gömleği... kırmızı kıravatı... Ailesi ile birlikte objektife poz veren bu genç adamı tanıyabildiniz mi? O şu sıralar her akşam evimize konuk olan ünlü bir isim!
Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı. Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.
135 kilodan 111 kiloya düşen Kurtuldu, ameliyat olmadığını, diyet ve spor yaparak zayıflamayı başardığını söyledi: “Günde iki öğün yemek yiyorum.
ÇİÇEK DİLLİGİL
Oyuncu Çiçek Dİlligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı. Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...
FUAT ERGİN
Uzun zamandır Almanya'da yaşan Rap’çi Fuat Ergin mide ameliyatı oldu. Geçirdiği operasyonun ardından 153 kilodan 90 kiloya düşen ünlü şarkıcı, “Kilo problemi yaşayanlara mesajım; kendinize güvenin ve sağlığınıza önem verin” dedi.
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