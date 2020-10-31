Eski güzellik kraliçesinin şoke eden ölümü

Laenza Cornett'in eski eşi Mark Steines, Instagram sayfasında onun ölüm haberinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. İki oğlunun annesinin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Steines " Onun bu yeryüzündeki kısacık zamanında birlikte geçirdiğimiz harika zamanları her zaman hatırlayacağız. Kai ve Avery'nin sonsuza kadar hayatın zorlu yollarında onları koruyan bir meleğe sahip olduğunu bilerek kendimi rahatlatıyorum" diye yazdı.