Eski güzellik kraliçesinin şoke eden ölümü

Onun bu genç yaşta iki oğlunu geride bırakarak ölmesi ailesini ve tüm sevenlerini yasa boğdu.
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1993 yılında katıldığı yarışmada ABD Güzeli seçilen Laenza Cornett, iki hafta önce beyin ameliyatı geçirmişti. Laenza Cornett'in ölümü Miss America Organization tarafından da doğrulandı. Kurum, resmi resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada ölüm haberini vererek "Laenza parlak ve güzel bir ruha sahipti, gülümsemesi bulaşıcıydı. Biliyoruz ki birçok insan için o çok şey ifade ediyordu" denildi.
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Cornett, bir süre önce evinde kaza sonucu düşüp başından yaralanmıştı. Florida'da bir hastanede tedavi altına alınan Cornett, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Laenza Cornett'in ailesi ve yakın arkadaşları bu erken ölümle sarsıldı. Birçok arkadaşı "Onun bu hastalığın üstesinden geleceğine inandıklarını" söyledi.
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Laenza Cornett, 1992 yılında Florida Güzeli, bir yıl sonra da ABD Güzeli seçildi. Bunun yanı sıra o dönemde ünlülerin de aralarında bulunduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği AIDS hastalığına karşı bilinçlendirme kampanyalarında aktif olarak görev aldı.
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Laenza Cornett, birçok TV programında sunucu olarak da görev almıştı. Bunun yanı sıra aralarında Melrose Qlave, The Tick ve Fear Factor'un da bulunduğu birçok yapımda yer aldı. 1995 yılında gazeteci Mark Steines ile evlenen Cornett'in bu evlilikten iki tane oğlu oldu. Evlilik, 17 yıl sonra sona erdi.
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Laenza Cornett'in eski eşi Mark Steines, Instagram sayfasında onun ölüm haberinin ardından duygusal bir paylaşım yaptı. İki oğlunun annesinin ölümünden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Steines " Onun bu yeryüzündeki kısacık zamanında birlikte geçirdiğimiz harika zamanları her zaman hatırlayacağız. Kai ve Avery'nin sonsuza kadar hayatın zorlu yollarında onları koruyan bir meleğe sahip olduğunu bilerek kendimi rahatlatıyorum" diye yazdı.