Eski güzellik kraliçesi bacağını kaybetti ama dans aşkı bitmedi
2011 yılında ülkesinin en güzel kızı olarak taç giyen genç kadının geçirdiği mide operasyonu sonradan bir kabusa dönüştü.
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SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ
Operasyondan sonra bir dizi komplikasyon yaşayan genç kadının bu sebeple sol bacağı diz altından kesildi.
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KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ
2011 yılının Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez, geçirdiği mide operasyonu sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle sol bacağını kaybetti. Ama bu durum onun dans tutkusunu elinden alamadı.
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MİDESİNDEKİ KİTLE ALINDI
32 yaşındaki Alvarez, geçtiğimiz mayıs ayında midesinde tespit edilen kitlenin alınması için bıçak altına yattı. Operasyonun ardından doktorlar Alvarez'in karın bölgesinde kanlanma eksikliği (iskemi) teşhis etti.
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KAN AKIŞI KESİLDİ
Sol bacağına kan akışının kesildiği belirlenince de Daniella Alvarez'in bacağı diz altından kesildi.
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SÖZÜNDE DURDU
Bütün bu olaylar yaşanmadan önce Alvarez sosyal medya hesabından sık sık dans videoları paylaşıyordu. Bu talihsizlik, genç kadını durdurmadı. Takipçilerine bacağı kesildikten sonra da dans etmeyi sürdüreceğini söyleyen Alvarez, sözünde durdu.
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İLK DANS VİDEOSU
Kendini toparladıktan sonra ağabeyi Ricky Alvarez ile birlikte dans ettiği videoları paylaşmaya başladı. İlk videosunu da dün Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede üç milyonun üzerinde kullanıcı tarafından izlendi.