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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 10:11,

Eski güzellik kraliçesi bacağını kaybetti ama dans aşkı bitmedi

2011 yılında ülkesinin en güzel kızı olarak taç giyen genç kadının geçirdiği mide operasyonu sonradan bir kabusa dönüştü.

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1SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ
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SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ

Operasyondan sonra bir dizi komplikasyon yaşayan genç kadının bu sebeple sol bacağı diz altından kesildi.

2KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ
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KOMPLİKASYONLAR GELİŞTİ

2011 yılının Kolombiya Güzeli Daniella Alvarez, geçirdiği mide operasyonu sonrası gelişen komplikasyonlar nedeniyle sol bacağını kaybetti. Ama bu durum onun dans tutkusunu elinden alamadı.

3MİDESİNDEKİ KİTLE ALINDI
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MİDESİNDEKİ KİTLE ALINDI

32 yaşındaki Alvarez, geçtiğimiz mayıs ayında midesinde tespit edilen kitlenin alınması için bıçak altına yattı. Operasyonun ardından doktorlar Alvarez'in karın bölgesinde kanlanma eksikliği (iskemi) teşhis etti.

4KAN AKIŞI KESİLDİ
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KAN AKIŞI KESİLDİ

Sol bacağına kan akışının kesildiği belirlenince de Daniella Alvarez'in bacağı diz altından kesildi.

5SÖZÜNDE DURDU
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SÖZÜNDE DURDU

 Bütün bu olaylar yaşanmadan önce Alvarez sosyal medya hesabından sık sık dans videoları paylaşıyordu. Bu talihsizlik, genç kadını durdurmadı. Takipçilerine bacağı kesildikten sonra da dans etmeyi sürdüreceğini söyleyen Alvarez, sözünde durdu. 

6İLK DANS VİDEOSU
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İLK DANS VİDEOSU

Kendini toparladıktan sonra ağabeyi Ricky Alvarez ile birlikte dans ettiği videoları paylaşmaya başladı. İlk videosunu da dün Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede üç milyonun üzerinde kullanıcı tarafından izlendi.

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