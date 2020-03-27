Eski eşini kıskandırmak için mi yaptı? Serdar Ortaç ilk kez konuştu

"Ben hastaneye sabah ateşlenip tek başıma taksiyle gittim, herkes uyuyordu. Yanımda kimse yoktu, Seçil de yoktu. Seçil zaten bende değildi o gün."



"Kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum."