Eski eşini kıskandırmak için mi yaptı? Serdar Ortaç ilk kez konuştu
Serdar Ortaç’ın, meslektaşı Seçil Gür ile aşkı kısa sürdü. Ortaç, biten ilişkisinin ardından ilk kez Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.
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Chloe Loughnan’dan boşandıktan sonra şarkıcı Seçil Gür’le aşk yaşamaya başlayan Serdar Ortaç’ın ilişkisi 1,5 ay sürdü. '2. Sayfa' programına bağlanan Serdar Ortaç, biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu:
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'Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu'
"Yok, anlaşamadık bitmesi gerekiyordu. Seçil ayrılığı story’den öğrendim demiş. Ben story'e evet anlaşamadığımızı yazdım. Asla kötü günümde yalnız bırakmadı."
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"Ben hastaneye sabah ateşlenip tek başıma taksiyle gittim, herkes uyuyordu. Yanımda kimse yoktu, Seçil de yoktu. Seçil zaten bende değildi o gün."
"Kıskandırma projesi değil. Eski eşimi neden kıskandırayım. Her şeyi unuttum, kendimi düşünüyorum."
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Corona virüs testi yaptırmak için hastaneye giden Ortaç, Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaştığı videoda “Hastaneye yalnız gidiyorum” demişti.
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Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
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Seçil Gür ise ayrılık hakkında şunları söylemişti:
"Ayrıldığımızı ben de paylaşımından öğrendim. Hastaneden döndüğünde Serdar'ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi."
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"Sanırım hastalık yüzünden kötü bir ruh haliyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o hikayeleri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş."
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Eski eşini kıskandırmak için mi yaptı? Serdar Ortaç ilk kez konuştu