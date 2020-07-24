Eski eşi 'hayatımın aşkıydı' demişti, o yeni sevgilisiyle tatile çıktı

'O DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI' DJ Ruckus, ayrılığa rağmen Shanina Shaik'in hayatının en büyük aşkı olduğunu ve kendisini çok daha iyi bir insana dönüştürdüğünü de belirtti. DJ Ruckus bu açıklamada Shanina Shaik'i "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirdi.