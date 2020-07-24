Eski eşi 'hayatımın aşkıydı' demişti, o yeni sevgilisiyle tatile çıktı
Sadece 14 ay süren evliliğini bitirdikten sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü model, koronavirüs ksıtlamaları kalkınca soluğu tatilde aldı.
Backgrid USA, Backgrid UK, Mega
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YENİ SEVGİLİSİYLE TATİLDE
29 yaşındaki Avustralyalı model Shanina Shaik, Londra merkezli bir şirketin yöneticisi olan sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi ile birlikte Fransa'da St. Tropez'de tatil yapıyor. Aşk heyecanı içindeki çift, dün de çıktıkları yat turunda görüntülendi.
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BATİK BİKİNİ
Shanina Shaik, bu gezinti için mor ve beyaz renklerde batik desenli bir bikini tercih etti. Uzun saçlarını açık bırakan Shaik, sevgilisiyle birlikte uzun uzun denize girip yüzdü.
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ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ
Shaik ve Mirtorabi'ye aralarında Yeni Zelandalı model Gabby Westbrook-Patrick'in de bulunduğu bir grup arkadaşları da eşlik etti. Denizin keyfini çıkaran genç çift, daha sonra da havlularına sarılıp denizi seyretti.
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MUTLULUKLARI YÜZLERİNDEN OKUNUYOR
Shanina Shaik'in sevgilisi Seyed Payam Mirtorabi, denize girerken ve çıkarken ünlü modele elini uzatarak bazen de elini omzuna koyarak destek oldu. Çiftin mutluluğu gözden kaçmadı.
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14 AYLIK EVLİLİK
Shanina Shaik, kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. 2018 yılının mayıs ayında DJ Ruckus ile Bahamalar'da gösterişli bir plaj düğünüyle evlendi Shaik. Fakat evlilikleri sadece 14 ay sonra bitti.
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HAYRANLARI ŞAŞIRDI
Paparazziler tarafından çekilen fotoğraflarında mutluluk tablosu çizen çiftin bu kadar kısa sürede boşanması herkesi şaşırttı. Boşanmanın ardından Shaik'in eski eşi DJ Ruckus, bunun nedenleriyle ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
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FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN GERÇEĞİ YANSITMAZ
"Sona geleceğimizi asla tahmin edemezdim" diyen DJ Ruckus, Shaik ile evliliğinin neden kısa sürede bittiği hakkında bazı ipuçları da verdi. Gerçek adı Greg Andrews olan DJ Ruckus "Fotoğraflarda ya da röportajlarda göründükleri kadar mutlu olmadıklarını" açıkladı.
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ZORLUKLARI YENECEĞİMİZİ SANIYORDUM
Ruckus, bu sosyal medya paylaşımında evlilikleri hakkında "Asla sona geleceğimizi tahmin edemezdim. Bize karşı olan bütün gariplikleri, kariyer çabalarını ve kültürel farklılıkları yenebileceğimizi sanıyordum" diye yazdı.
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'O DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI'
DJ Ruckus, ayrılığa rağmen Shanina Shaik'in hayatının en büyük aşkı olduğunu ve kendisini çok daha iyi bir insana dönüştürdüğünü de belirtti. DJ Ruckus bu açıklamada Shanina Shaik'i "dünyanın en güzel kadını" olarak nitelendirdi.
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AYRIMCILIĞA UĞRADIM
Son dönemin en gözde modellerinden biri olan Shanina Shaik, geçen yılın son aylarında kariyerinin başlanğıç döneminde, ten rengi yüzünden ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi. Birçok kez Victoria's Secret defilelerine de çıkan Shaik, mesleğine başlarken ten rengi yüzünden birçok ajansın kendisini geri çevirdiğini ileri sürdü.
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'MODEL OLAMAZSIN DEDİLER'
Harper's Bazaar Arabia dergisinin Ocak 2020 sayısına kapak pozu veren Shaik, derginin sorularını da yanıtladı.Ünlü model, 20 yıllık kariyerinin başlangıcında yaşadığı zorlukları anlattı: "Görüntümün farklı olduğunu bu yüzden de asla model olamayacağımı söylediler bana. Hatta asla podyuma çıkamayacağımı da eklediler. Müşteriler, ajanslar... Hep aynı şeyi söylediler."
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'UZUN SÜRE DIŞLANDIM'
Shaik, seçmelere katıldığını ama istediği işi alamadığını belirtti. Shaik, ten rengi yüzünden uzun süre dışlandığını söyleyerek, sektörün aradan geçen zamanda çok da fazla değişmediğini ileri sürdü. Shaik "Avrupa'da seçmelere gittiğimi ve ten rengim yüzünden geri çevrildiğimi hatırlıyorum" diye konuştu.
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SHAIK BABASIYLA BİRLİKTE
Avustralya doğumlu olan Shanina Shaik'in babası Hanif Shaik Suudi Arabistan ve Pakistan melezi. Annesi Kim Shaik ise Litvanya kökenli.