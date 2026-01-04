'Eski defterleri kapattım' demişti... İki katı para aldı!

Ünlü oryantal Asena “İbo Show Yılbaşı Özel” programına katılıp dans ederek İbrahim Tatlıses’le arasındaki küslüğü sona erdirmişti. Tatlıses’in konuklarından Bülent Ersoy, yayında yapımcının Asena’yı programa çıkmaya nasıl ikna ettiğini sordu. O sırada diğer konuk Yıldız Tilbe, kameranın açısında olmadığını düşünerek eliyle para işareti yaptı ve “İki katı para aldı” dedi. Ekrana yansıyan o anlar sosyal medyada çok konuşuldu. Asena, yılbaşında Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Ünlü oryantal gecede soruları da yanıtladı. Oryantal, “Sizi bir daha yan yana görür müyüz?” sorusuna da “Ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Artık kendi yoluma bakacağım” yanıtını verdi. 25 yıldır konuşmadığı İbrahim Tatlıses’in TV programına konuk olarak küslüğü bitiren Asena, konuyla ilgili “Bu benim geçmişimle yüzleşmemdi. Kendimle hesaplaştım, eski defterleri kapattım” dedi.