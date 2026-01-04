×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Eski defterleri kapattım' demişti... İki katı para aldı!

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Asena#Yıldız Tilbe
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 08:20

İbrahim Tatlıses ile Asena’nın 25 yıllık küslüğü yılbaşında sona erdi, ancak Yıldız Tilbe’nin bir sözü bu barışmanın önüne geçerek sosyal medyada gündem oldu.