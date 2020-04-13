Eski defterler arasında
Karantina günlerinde eski fotoğraflarını karıştıran ünlülere bir yenisi daha eklendi.
INSTAGRAM
Ünlü oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın, yıllar önce üniversite okurken kullandığı kimliğinde yer alan fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.
Ünlüler hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte Türkiye'nin ünlülerinin lise ve üniversite yıllarına ait sosyal medya paylaşımlarından seçmeler.
Fotoğraflar:Instagram
Onat: "Şaşkınım. Okuluma gelip diplomamı aldım bugün. Benim için uzun ve meşakkatli geçen bu yolculuğun her anı dolu dolu geçti. Hem çalıştım hem okudum. Bugüne kadar bir çok projede yer almamı nice güzel yönetmenlerle çalışıp bir çok karaktere hayat vermemi sağladı bu okul. Burada öğrendiklerimle daha nice hikayelere karışacağım. Mesleğime ilk adımımdı benim bu kapı. Yolculuğumda bana yoldaş olan, bilgilerini benimle paylaşan başta hocalarım olmak üzere, tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yaşasın tiyatro" notunu yazdı. Genç oyuncunun bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
Aslına bakılırsa bu ünlüyü tanımak çok da zor olmasa gerek. Çünkü zaman onu fazla değiştirmemiş. Belki saçlarına aklar düştü, biraz yaş aldı ama yüz çizgileri neredeyse aynı kalmış. Tanıdınız mı Instagram'da geçmişe özlem fotoğraflarının yayınlandığı "tbt" günü paylaşımlarına katılan bu ünlüyü?
Fotoğraflar: Instagram
O ünlü günümüzün usta oyuncu ve yönetmenlerinden biri olan Hamdi Alkan.
Alkan; Instagram sayfasında geçmişe döndü ve "#tbt mi dediniz..1985 Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenciyim.." notuyla bu paylaşımı yaptı. Alkan'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Bazı takipçileri de kazağını beğendiklerini belirtti.
Fotoğraflar: Instagram
Okul yıllığından bir kareyi sosyal medyada paylaşan Çağlayan altına şu notu düştü; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yıllığı. 1987 #tbt
Fotoğraflar: Instagram
"Uzun bir serüvenin sonuna geldik🤩 inanılmaz mutluyum. Bu 11 yıllık süreçte Marmara Üniversitesi'nin bana en büyük hediyesi sevgili eşim oldu. Emina Gölgeci'yi de unutamam. Şimdi birlikte mezunuz."
Fotoğraflar: Instagram
"Başta annem, babam, kardeşim olmak üzere sevgili eşime, arkadaşlarıma benim için çok değerli olan canım bitanecik hocama ve değerli hocalarımın hepsine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz okulumu çok seviyorum ve en fazla bu kadar uzatabildim... Her şeyin bir sonu olduğu gibi bunun da bir sonu vardı ve artık mezunum..."
Fotoğraflar: Instagram
16 yıl önce oyuncu Suat Sungur ile nikah masasına oturan Ahu Sungur 2005 yılında anne olmuştu. Çift oğullarına Ege adını vermişti.
Fotoğraflar: Instagram
Alman Lisesi’nin festivalinde çalacağız diye bir arşivleri karıştırdık. Kerem (kabadayı) buldu, çıkardı bunu. 2 gündür bu resme bakıp gülümsüyorum ara ara. Alman Lisesi bahçesindeyiz, lise 3 bitiyor, bir yıl daha var yani mezuniyete, birkaç hafta sonra bir stüdyo kaydına gireceğiz ama bestelerimiz kaybolmasın, ilerde dinletir eşe dosta hava atarız diye. Albüm filan asla yok planlar arasında. İyi de çalmıyoruz üstelik, yani bu yüzümüzdeki öyle biz inanılmaz bir müzik grubuyuz filan ifadesi de değil. Neşe bu. Daha sonra zaman zaman kaybettiğimiz, zaman zaman kaybetmek için de elimizden geleni yaptığımız, sonra ama hep bir şekilde yeniden bulduğumuz neşe aslında. Başka her şeyin bir yan etki olduğunu hatırlatan, oyun oynayan çocukların neşesi. Oyunumuz, ve neşemiz daim olsun.
Fotoğraflar: Instagram
Oyuncu Aslı Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Instagram
Ünlü şarkıcı Emre Aydın, Isparta'ya gitti. Okulunu ziyaret eden Aydın, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına bu notu düştü:Sonradan ortaokul olmuş.Halbuki kendisi ilkokulumdur!
Fotoğraflar: Instagram
Oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı...
Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Begüm Kütük altına "#tbt❤️ Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü...
Fotoğraflar: Instagram
Mert Fırat'ın hocası Elif Çongur, fotoğrafı "Ev toplarken toplamayı bırakıp kutularda bulduğun fotoğraflara dalıyorsun bir süre. Kafandaki kep bizim sahnenin siyahında kaybolmuş ama cübbe omuzda" notuyla paylaştı. Mert Fırat da fotoğrafa yorum yaparak 'Sahnenin siyahında bir süre kaybolur, bir gecenin siyahında geri döneriz hocam. Sayenizde' dedi.
Fotoğraflar: Instagram
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğrenciyken çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Haluk Bilginer, Cüneyt Çalışkur ve Faik Ertener'in yer aldığı kareyi 'Konservatuvar yılları; mahşerin dört atlısı' mesajıyla yayınlayan Erbil'in fotoğrafı büyük ilgi gördü. Çok sayıda beğeni alan fotoğrafa sosyal medya kullanıcıları 'Yıllar Haluk Bilginer ve size yaramış, Mehmet Ali Bey' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.
Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.
Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti.
Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
Fotoğraflar: Instagram
Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
Fotoğraflar: Instagram
Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
Fotoğraflar: Instagram
Okulda düzenlenen törende kep fırlatıp, diplomasını alan Lal'i annesi Çiğdem Kayalı, ablası Selin Denizli, kuzenleri Ceylan, Emre Çapa yalnız bırakmadı.
Fotoğraflar: Instagram
Yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak master yaptı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Anabilim Dalı İleri Oyunculuk Bölümü’nde master programını tamamlayan ünlü oyucu paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘Bugün mezun oldum. Çok mutluyum.. Genel Sekreterimiz Fügen Çamlıdere her zaman yanımızdaydı, mezuniyetimde de beni yalnız bırakmadı. Derslerini aldığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bölümden mezun olan arkadaşlarımın da yollarının açık olmasını diliyorum.
Fotoğraflar: Instagram
Gamze Özçelik, “Öğrenmenin yaşı yok” deyip İstanbul Business School’a master için kayıt yaptırdı. ‘Marka Yönetimi ve Pazarlama’ konusunda eğitim alacak olan güzel oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nden mezun olmuştu.
Fotoğraflar: Instagram
Arkadaşlıklarının çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Eron, fotoğraflara “Sıla benim yeni kankam değil, 23 yıllık dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Bizim kız grubumuz 23 yıllıktır, gece gezmelik değil” notunu düştü. Esra Eron, Sıla ve Zeynep Beşerler İzmir Teyfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu.
Fotoğraflar: Instagram
Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Hülya Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti.
Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
Funda Arar, Adapazarı Ali Dilmen Lisesi'nde okudu.Sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazandı. Arar bir süre de müzik öğretmenliği yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Koleji'nden mezun oldu.
ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.
Fotoğraflar: Instagram
Kıvanç Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı. 1997'de babası kalp ameliyatı geçirince ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Kalamış Lisesi'nden mezun oldu.Sonra da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okumaya başladı.
Fotoğraflar: Instagram
Pınar Altuğ liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okudu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve üniversite eğitimini bıraktı.
Hazal Kaya liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.
Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Performans Bölümü'nde öğrenci.
Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun.
Kenter Tiyatrosu’nda aldığı eğitimin ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
Nejat İşler, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. Ama yıllar sonra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitirdi.
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