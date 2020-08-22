Çarkıfelek'in en kısa süresi hostesiydi: Sekiz yıllık aşkıyla tatilde
Çarkıfelek adlı yarışma programında tek bir bölüm hosteslik yapan ama çok konuşulan ünlü model, 8 yıllık sevgilisiyle İtalya tatilinde.
Mega News Agency
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İTALYA'YI SEÇTİLER
İsveçli model Victoria Silvstedt ve iş adamı sevgilisi Maurice Dabbah, Sardinya Adası'ndaki Ponte Corvo'da objektiflere takıldı.
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ŞEZLONG SOHBETİ
Siyah bir bikini giyen 45 yaşındaki Victoria Silvstedt ile 8 yıldır birlikte olduğu Maurice Dabbah, bir süre kumsalda, şezlonglarında oturup sohbete daldı. Çift daha sonra da birlikte denize girip serinledi.
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SOHBETE KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER
Victoria Silvstedt ve Maurice Dabbah, denizden çıktıktan sonra tekrar şezlonglarına uzanıp sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti. Çift, bir yandan da güneşlendi.
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1993 İSVEÇ GÜZELİ
1993 yılında İsveç Güzeli seçilen Victoria Silvstedt, Chris Wragge ile 9 yıl evlilikten sonra yollarını ayırdı. New York, Miami ve Monaco'da yaşayan Victoria Silvstedt bir dönem Melania Trump'ın da en yakın dostuydu.
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KAYAK TAKIMINDAYDI
Victoria Silvstedt belki de gençlik yıllarında küçük bir sakatlık geçirmeseydi model olmak yerine bir kayakçı olacaktı. Ünlü modelin babası, İsveç'te yaşadıkları şehrin kayak takımının kaptanıydı. Victoria Silvstedt de doğal olarak aynı sporla ilgileniyor ve yarışmalara katılıyordu.
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SAKATLANINCA SPOR YAŞAMI BİTTİ
Fakat geçirdiği kazanın ardından sırtından sakatlandı. Sağlığına kavuşsa da bu kaza, onun spor yaşamına geri dönmesini engelledi. Victoria Silvstedt de güzellik kraliçesi tacını giydikten sonra kendine gösteri dünyasında bir kariyer yolu çizdi.
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8 YILLIK UYUMLU İLİŞKİ
Silvstedt ile Dabbah'ın ilişkisi 8 yıldan bu yana mutlu ve uyumlu bir şekilde devam ediyor.