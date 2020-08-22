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GeriMagazin Çarkıfelek'in en kısa süresi hostesiydi: Sekiz yıllık aşkıyla tatilde
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Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 09:31 | 

Çarkıfelek'in en kısa süresi hostesiydi: Sekiz yıllık aşkıyla tatilde

Çarkıfelek adlı yarışma programında tek bir bölüm hosteslik yapan ama çok konuşulan ünlü model, 8 yıllık sevgilisiyle İtalya tatilinde.

Mega News Agency 

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1İTALYAYI SEÇTİLER
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İTALYA'YI SEÇTİLER

İsveçli model Victoria Silvstedt ve iş adamı sevgilisi Maurice Dabbah, Sardinya Adası'ndaki Ponte Corvo'da objektiflere takıldı. 

2ŞEZLONG SOHBETİ
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ŞEZLONG SOHBETİ

Siyah bir bikini giyen 45 yaşındaki Victoria Silvstedt ile 8 yıldır birlikte olduğu Maurice Dabbah, bir süre kumsalda, şezlonglarında oturup sohbete daldı. Çift daha sonra da birlikte denize girip serinledi.

3SOHBETE KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER
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SOHBETE KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER

Victoria Silvstedt ve Maurice Dabbah, denizden çıktıktan sonra tekrar şezlonglarına uzanıp sohbetlerine kaldıkları yerden devam etti. Çift, bir yandan da güneşlendi.

41993 İSVEÇ GÜZELİ
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1993 İSVEÇ GÜZELİ

1993 yılında İsveç Güzeli seçilen Victoria Silvstedt, Chris Wragge ile 9 yıl evlilikten sonra yollarını ayırdı. New York, Miami ve Monaco'da yaşayan Victoria Silvstedt bir dönem Melania Trump'ın da en yakın dostuydu.

5KAYAK TAKIMINDAYDI
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KAYAK TAKIMINDAYDI

Victoria Silvstedt belki de gençlik yıllarında küçük bir sakatlık geçirmeseydi model olmak yerine bir kayakçı olacaktı. Ünlü modelin babası, İsveç'te yaşadıkları şehrin kayak takımının kaptanıydı. Victoria Silvstedt de doğal olarak aynı sporla ilgileniyor ve yarışmalara katılıyordu.

6SAKATLANINCA SPOR YAŞAMI BİTTİ
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SAKATLANINCA SPOR YAŞAMI BİTTİ

Fakat geçirdiği kazanın ardından sırtından sakatlandı. Sağlığına kavuşsa da bu kaza, onun spor yaşamına geri dönmesini engelledi. Victoria Silvstedt de güzellik kraliçesi tacını giydikten sonra kendine gösteri dünyasında bir kariyer yolu çizdi.

78 YILLIK UYUMLU İLİŞKİ
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8 YILLIK UYUMLU İLİŞKİ

Silvstedt ile Dabbah'ın ilişkisi 8 yıldan bu yana mutlu ve uyumlu bir şekilde devam ediyor.

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