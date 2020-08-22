Çarkıfelek'in en kısa süresi hostesiydi: Sekiz yıllık aşkıyla tatilde

KAYAK TAKIMINDAYDI Victoria Silvstedt belki de gençlik yıllarında küçük bir sakatlık geçirmeseydi model olmak yerine bir kayakçı olacaktı. Ünlü modelin babası, İsveç'te yaşadıkları şehrin kayak takımının kaptanıydı. Victoria Silvstedt de doğal olarak aynı sporla ilgileniyor ve yarışmalara katılıyordu.