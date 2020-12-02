Eski çalışanı Kraliçe Elizabeth'i soyduğunu itiraf etti
Kraliçe'nin yanında çalışan bir yemek servisi elemanı sarayı soyduğunu kendi ağzıyla itiraf etti.
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MAHKEME SUÇLU BULDU
BBC'de yer alan habere göre Kraliçe 2. Elizabeth'in yanında uzun süre çalışan 37 yaşındaki Adamo Canto, suçunu itiraf etti. Eski çalışan, Westminster Magistrates' Court'taki duruşmada suçlu bulundu.
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SUÇUNU KABUL ETTİ
Adamo Canto, Kasım 2019 ile Ağustos 2020 arasında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde üç hırsızlık suçunu kabul etti. Canto'nun saraydan çaldıklarını internet üzerinden sattığı da belirlendi.
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İNTERNETTEN SATTI
Canto'unn toplam 37 parça eşya çaldığı ortaya çıktı. Değerleri 10 bin ile 100 bin sterlin arasında değişen bu eşyalar, internetteki bazı siteler aracılığıyla satışa sunuldu.
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DEĞERLERİNİN ALTINDA FİYAT BİÇTİ
Eski saray çalışanının bu eşyaları değerlerinin altında sattığı da belirtildi.
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SARAYIN AHIRINA SAKLAMIŞ
Canto'nun çaldıklarını sarayın ahırında sakladığı da ortaya çıktı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda, ahırda çalıntı eşyaların önemli bir bölümünü bulduğu belirtildi.
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İMZALI FOTOĞRAFLARDAN MADALYAYA
Bunlar arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.
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ŞİMDİLİK KEFALETLE SERBEST KALDI
Adamo Canto, şimdilik kefaletle serbest bırakılsa da yargılama sonucunda hapis cezası da alabilir.