MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriEski çalışanı Kraliçe Elizabeth'i soyduğunu itiraf etti
GeriMagazin Eski çalışanı Kraliçe Elizabeth'i soyduğunu itiraf etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 02 Aralık 2020 - 11:29 | 

Eski çalışanı Kraliçe Elizabeth'i soyduğunu itiraf etti

Kraliçe'nin yanında çalışan bir yemek servisi elemanı sarayı soyduğunu kendi ağzıyla itiraf etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1MAHKEME SUÇLU BULDU
Abone Olgoogle-news

MAHKEME SUÇLU BULDU

BBC'de yer alan habere göre Kraliçe 2. Elizabeth'in yanında uzun süre çalışan 37 yaşındaki Adamo Canto, suçunu itiraf etti. Eski çalışan, Westminster Magistrates' Court'taki duruşmada suçlu bulundu. 

2SUÇUNU KABUL ETTİ
Abone Olgoogle-news

SUÇUNU KABUL ETTİ

Adamo Canto, Kasım 2019 ile Ağustos 2020 arasında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde üç hırsızlık suçunu kabul etti. Canto'nun saraydan çaldıklarını internet üzerinden sattığı da belirlendi. 

3İNTERNETTEN SATTI
Abone Olgoogle-news

İNTERNETTEN SATTI

Canto'unn toplam 37 parça eşya çaldığı ortaya çıktı. Değerleri 10 bin ile 100 bin sterlin arasında değişen bu eşyalar, internetteki bazı siteler aracılığıyla satışa sunuldu. 

4DEĞERLERİNİN ALTINDA FİYAT BİÇTİ
Abone Olgoogle-news

DEĞERLERİNİN ALTINDA FİYAT BİÇTİ

Eski saray çalışanının bu eşyaları değerlerinin altında sattığı da belirtildi.

5SARAYIN AHIRINA SAKLAMIŞ
Abone Olgoogle-news

SARAYIN AHIRINA SAKLAMIŞ

Canto'nun çaldıklarını sarayın ahırında sakladığı da ortaya çıktı. Polisin yaptığı inceleme sonucunda, ahırda çalıntı eşyaların önemli bir bölümünü bulduğu belirtildi.

6İMZALI FOTOĞRAFLARDAN MADALYAYA
Abone Olgoogle-news

İMZALI FOTOĞRAFLARDAN MADALYAYA

Bunlar arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.

7ŞİMDİLİK KEFALETLE SERBEST KALDI
Abone Olgoogle-news

ŞİMDİLİK KEFALETLE SERBEST KALDI

Adamo Canto, şimdilik kefaletle serbest bırakılsa da yargılama sonucunda hapis cezası da alabilir.

8
Abone Olgoogle-news

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi