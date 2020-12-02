Eski çalışanı Kraliçe Elizabeth'i soyduğunu itiraf etti

İMZALI FOTOĞRAFLARDAN MADALYAYA Bunlar arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.