Eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıkladı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte eşit ağırlık puanıyla alım yapan bölümler, pek çok üniversite adayı tarafından araştırılıyor. Adaylar, puanlarına ve sıralamalarına göre 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölüm tercihlerini oluşturacak. Peki 2021 yılına ait eşit ağırlık bölümleri için taban puanları ve sıralamaları nedir? İşte YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları...
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2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması, 2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Eşit ağırlık başarı sıralamasına veya taban puanına göre öğrenci alan 2 ve 4 yıllık bölümler, tercih işlemlerinde adayların yardımcısı olacak. İşte 2021 YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarılı sıralaması...
YKS 2021 EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ, TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI
Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya ve Risk Yönetimi Antrenörlük Eğitimi Antropoloji Arkeoloji Avrupa Birliği İlişkileri Bankacılık Bankacılık ve Finans Bankacılık ve Sigortacılık Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bilgi ve Belge Yönetimi Bilim Tarihi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çocuk Gelişimi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Ekonometri Ekonomi Ekonomi ve Finans El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi Enerji Yönetimi Felsefe Felsefe Grubu Öğretmenliği Finans ve Bankacılık Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Girişimcilik Grafik Tasarım Gümrük İşletme (Yüksekokul) Havacılık Yönetimi Hukuk İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İktisadi ve İdari Bilimler Programları İktisadi ve İdari Programlar İktisat İnsan Kaynakları Yönetimi İslam Ekonomisi ve Finans İşletme İşletme Bilgi Yönetimi (Yüksekokul)
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İşletme Enformatiği İşletme Yönetimi İşletme-Ekonomi Kamu Yönetimi Klasik Arkeoloji Konaklama İşletmeciliği Konaklama ve Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul) Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Lojistik Yönetimi Maliye Moda Tasarımı Moda ve Tekstil Tasarımı Muhasebe (Yüksekokul) Muhasebe Bilgi Sistemleri (Yüksekokul) Muhasebe ve Denetim Muhasebe ve Finans Yönetimi Müzecilik Organik Tarım İşletmeciliği (Yüksekokul) Otel Yöneticiliği (Yüksekokul) Pazarlama Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Psikoloji PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rekreasyon
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Restorasyon ve Konservasyon (Yüksekokul) Sağlık Yönetimi Sanat ve Sosyal Bilimler Programları Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Yüksekokul) Sermaye Piyasası (Yüksekokul) Seyahat İşletmeciliği Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Sınıf Öğretmenliği Sigortacılık (Yüksekokul) Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Sosyal ve Siyasal Bilimler Sosyal Hizmet Sosyoloji Tapu Kadastro (Yüksekokul) Tarım Ekonomisi Tarih Öncesi Arkeolojisi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Tekstil Tasarımı Tekstil ve Moda Tasarımı Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul) Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Otelcilik Türk İslam Arkeolojisi Ulaştırma ve Lojistik Uluslararası Finans Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası Girişimcilik Uluslararası İlişkiler Uluslararası İşletme Yönetimi Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret Uluslararası Ticaret ve Finans Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yerel Yönetimler Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Yönetim Bilimleri Programları Yönetim Bilişim Sistemleri
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YKS 2 yıllık eşit ağırlık bölümler
Arıcılık Atçılık ve Antrenörlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Bağcılık Bahçe Tarımı Bankacılık ve Sigortacılık Basım ve Yayın Teknolojileri Bilgi Yönetimi Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Çevre Temizliği ve Denetimi Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Deniz Brokerliği Deniz ve Liman İşletmeciliği Dış Ticaret Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Emlak ve Emlak Yönetimi Endüstriyel Tavukçuluk Eser Koruma Et ve Ürünleri Teknolojisi Ev İdaresi Fındık Eksperliği Fidan Yetiştiriciliği Grafik Tasarımı Hava Lojistiği İç Mekan Tasarımı İkram Hizmetleri İnsan Kaynakları Yönetimi İşletme Yönetimi Kooperatifçilik Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Kültür Balıkçılığı Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Lojistik Maliye Mantarcılık Marina İşletme Marina ve Yat İşletmeciliği Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi Mimari Restorasyon Moda Yönetimi Moda Tasarımı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Ormancılık ve Orman Ürünleri Otobüs Kaptanlığı Özel Güvenlik ve Koruma Pazarlama Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Peyzaj ve Süs Bitkileri Posta Hizmetleri Raylı Sistemler İşletmeciliği Sağlık Kurumları İşletmeciliği Sağlık Turizmi İşletmeciliği Sahne ve Dekor Tasarımı Seracılık Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Sosyal Güvenlik Sosyal Hizmetler Spor Yönetimi Su Altı Teknolojisi Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Süt ve Ürünleri Teknolojisi Tapu ve Kadastro Tarım Tarımsal İşletmecilik Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Tarla Bitkileri Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Tohumculuk Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Uçuş Harekat Yöneticiliği Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Yat İşletme ve Yönetimi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi