Eşit ağırlık bölümleri taban puanları 2021: YKS 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümleri, sıralamaları ve taban puanları

YKS 2 yıllık eşit ağırlık bölümler Arıcılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Avcılık ve Yaban Hayatı

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Bilgi Yönetimi

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Deniz Brokerliği

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Dış Ticaret

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Emlak ve Emlak Yönetimi

Endüstriyel Tavukçuluk

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

Ev İdaresi

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Grafik Tasarımı

Hava Lojistiği

İç Mekan Tasarımı

İkram Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kooperatifçilik

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültür Balıkçılığı

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Lojistik

Maliye

Mantarcılık

Marina İşletme

Marina ve Yat İşletmeciliği

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Restorasyon

Moda Yönetimi

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Otobüs Kaptanlığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri

Posta Hizmetleri

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Tapu ve Kadastro

Tarım

Tarımsal İşletmecilik

Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

Tarla Bitkileri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Yat İşletme ve Yönetimi

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi