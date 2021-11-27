Eşini aldatan adamın "kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri TT oldu
Esra Erol'da programına konu olan bir olay sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Karısını aldattığı iddia edilen eşin '"Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle cümleye başladığı görüntüler kısa sürede virale dönüştü.
Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı, kendisini aldatan eşiyle canlı yayında yüzleşti. “Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.” Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başladı.
Tİ’YE ALINDI
İkilinin diyalogları sosyal medyaya da damga vurdu. Kullanıcılar paylaşımlarında" Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.