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GeriTelevizyon Eşini aldatan adamın "kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri TT oldu
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Televizyon
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 14:26 | 

Eşini aldatan adamın "kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleri TT oldu

Esra Erol'da programına konu olan bir olay sosyal medyanın trendleri arasına girdi. Karısını aldattığı iddia edilen eşin '"Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar" sözleriyle cümleye başladığı görüntüler kısa sürede virale dönüştü.

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Esra Erol'un programına katılan Gülay Pazarlı, kendisini aldatan eşiyle canlı yayında yüzleşti. “Utandın mı, nasıl çıktın oraya? Hangi yalanlarla geldin? 2 seneden beri beni kandırdın. Sana yazıklar olsun, sana diyecek laf bulamıyorum. Sen evlatlarının yüzünü yere eğdin. Evlatların canındı, 14 yaşındaki kızını nasıl bıraktın? Senin için yaptıklarıma yazıklar olsun. Senin her şeyini ben yaptım. Ben senin kredi kartı borçlarını ödedim. Adamların yaptığı işi ben yaptım.” Cümleleri ardından söz hakkı doğan Fehmi Pazarlı, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar" cümlesiyle söze başladı.
2
Eşinin bu cümlesi ardından bir kez daha sinirlenen Gülay Pazarlı, “Reklam yapmaya başladı, ağzı çok laf yapar. Bal sattığı için reklam yapıyor.” dedi.
3Tİ’YE ALINDI

Tİ’YE ALINDI

İkilinin diyalogları sosyal medyaya da damga vurdu. Kullanıcılar paylaşımlarında" Kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar" sözünü tiye aldı.
4EDİS DE DAHİL OLDU

EDİS DE DAHİL OLDU

Ünlü popçu Edis de sosyal medyada gündem olan konuya dahil oldu. 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak'tan tüm dünyaya selamlar diyen Edis, 'Hayata bakışım budur. İyi akşamlar' diyerek ikinci bir paylaşım yaptı.
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