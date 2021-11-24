Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü

Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.