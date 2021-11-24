Anıl ATAR - Yaşar SERİNTÜRK/ADANA (DHA)
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü
Adana'da dehşete düşüren anlar... Karısı, çocuklarını da elıp evi terk edince intihar etmek için dama çıktı. Komşuları polise haber verdi, müzakereci polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen kendisini yere bırakan Ali İ.,kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü. Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Adana'da eşi, çocuklarını da alıp evi terk edince intihar etmek için dama çıkan Ali İ., ikna çalışmaları sırasında aşağı atladı. Ali İ., kendisini tutmak isteyen komşusu Ufuk A.’nın üzerine düştü. İki komşu hafif yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.