Eşinden öğrendi kendini geliştirdi! Türkiye'nin birçok iline gönderiyorlar: 'Yıllardır beraber yapıyoruz, bu yolda bayağı yol kat ettik'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 11:23

Gaziantep'te yaşayan Senem Sevdim, bir yıl önce eşine yardım etmek amacıyla başladığı bronz döküm mesleğinde usta oldu. Bronz dökümü el işçiliği ile sanat eserlerine dönüştüren Sevdim, Türkiye'nin birçok ilinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.