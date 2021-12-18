Eşi Nihan Ünsal’dan ihanet gerekçesiyle boşanmıştı... Burak Sergen'in 'Gizem'li arkadaşı
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
‘Gizem’li arkadaş
“Sadakatsiz” dizisinin Haluk’u Burak Sergen geçtiğimiz akşam Beyoğlu’nda adının Gizem olduğu öğrenilen genç bir kadınla görüntülendi.
Eşi Nihan Ünsal’dan ihanet gerekçesiyle boşanan oyuncu, Zübeyir Ocakbaşı’na girerken objektife yansıdı. Yanındaki kişiyi soran muhabirlere “Arkadaşım. İlk defa arkadaşlarım ve avukatımla yemek yiyeyim dedim, size yakalandım” diyen Sergen, “Yeni bir ilişkiniz var mı peki?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Yok. Olsa hemen söylerim.” (Sayit DURMAZ)
Eşi Nihan Ünsal’dan ihanet gerekçesiyle boşanan oyuncu, Zübeyir Ocakbaşı’na girerken objektife yansıdı. Yanındaki kişiyi soran muhabirlere “Arkadaşım. İlk defa arkadaşlarım ve avukatımla yemek yiyeyim dedim, size yakalandım” diyen Sergen, “Yeni bir ilişkiniz var mı peki?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Yok. Olsa hemen söylerim.” (Sayit DURMAZ)
Çocukluk hayalimdi
Simge, geçtiğimiz perşembe akşamı CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Jolly Joker Private’ta sahneye çıktı.Şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında çocukluk arkadaşı modacı Gülşah Saraçoğlu da vardı. Saraçoğlu’nu sahneye çağırıp onunla birlikte dans eden Simge, “Çocukluk hayallerimizde modacı ve şarkıcı olmak vardı. Bu hayallerimizi yıllar sonra gerçekleştirdik” dedi.
Aşkım beni tek çek
Sevgililer Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Paris seyahatinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Koç, Eyfel Kulesi önünde verdiği poza şu notu ekledi: “Aşkım bir de beni tek çek.”
Eşinin yanında
Sinan Güleryüz önceki akşam Ena Kuruçeşme’de sahne aldı. Güleryüz’ü dinlemeye gelenler arasında Kanal D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de rol alan eşi Özge Özder de vardı. Özder önce şarkılara oturduğu yerden eşlik etti, sonrasında kendisini tutamayıp eşinin yanına giderek dans etti.
Piyasanın en iddialı klibini yaptık
İrem Derici ve Genco Ecer’in seslendirdiği “Konu O Olacak” şarkısının lansmanı önceki akşam gerçekleşti. Derici, “Şarkıya piyasanın en iddialı klibini çektik” dedi.
Eski sevgililer İrem Derici ve Genco Ecer birlikte düet yaptıkları “Konu O Olacak” şarkısının lansmanını önceki akşam Cihangir’de gerçekleştirdi. Davete, ikilinin yakın arkadaşları katıldı. İrem Derici, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi: “Arkadaşlarım beni sevdiğiniz için buradasınız biliyorum. Ama Genco ile piyasanın en iddialı klibini çektik. Klibi üç günde Murat Joker yönetmenliğinde çektik.” ■ Sayit DURMAZ
Eski sevgililer İrem Derici ve Genco Ecer birlikte düet yaptıkları “Konu O Olacak” şarkısının lansmanını önceki akşam Cihangir’de gerçekleştirdi. Davete, ikilinin yakın arkadaşları katıldı. İrem Derici, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi: “Arkadaşlarım beni sevdiğiniz için buradasınız biliyorum. Ama Genco ile piyasanın en iddialı klibini çektik. Klibi üç günde Murat Joker yönetmenliğinde çektik.” ■ Sayit DURMAZ