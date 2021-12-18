Eşi Nihan Ünsal’dan ihanet gerekçesiyle boşananmıştı... Burak Sergen'in 'Gizem'li arkadaşı

Piyasanın en iddialı klibini yaptık

İrem Derici ve Genco Ecer’in seslendirdiği “Konu O Olacak” şarkısının lansmanı önceki akşam gerçekleşti. Derici, “Şarkıya piyasanın en iddialı klibini çektik” dedi.



Eski sevgililer İrem Derici ve Genco Ecer birlikte düet yaptıkları “Konu O Olacak” şarkısının lansmanını önceki akşam Cihangir’de gerçekleştirdi. Davete, ikilinin yakın arkadaşları katıldı. İrem Derici, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi: “Arkadaşlarım beni sevdiğiniz için buradasınız biliyorum. Ama Genco ile piyasanın en iddialı klibini çektik. Klibi üç günde Murat Joker yönetmenliğinde çektik.” ■ Sayit DURMAZ