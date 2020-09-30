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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 09:21 | 

1.4 milyon dolar borcu var: Plajda stres attı

Geçtiğimiz haziran ayında yedi yıllık eşi ile boşanacaklarını duyuran ünlü şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte gittiği plajda görüntülendi.

Backgrid USA, Backgrid UK  

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1PLAJDA BİR GÜN
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PLAJDA BİR GÜN

Ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, Los Angeles'da yakın arkadaşlarıyla birlikte plajda neşeli bir gün geçirdi.

2İLGİNÇ DENİZ KIYAFETİ
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İLGİNÇ DENİZ KIYAFETİ

38 yaşındaki iki çocuk annesi Clarkson, plajda bikini ya da mayo yerine ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. Aynı kıyafetle denize giren Clarkson, sonra da kadın arkadaşlarıyla birlikte kumsalda yürüyüş yaptı.

3BİRAZ RAHATLAMAK İSTEDİ
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BİRAZ RAHATLAMAK İSTEDİ

Kelly Clarkson, haziran ayında 2013 yılında evlendiği, aynı zamanda menajeri de olan Brandon Blackstock ile boşanmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

4ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ
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ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ

Çiftin başlarda çok iyi giden evliliğinden biri 5, diğeri 4 yaşında iki çocukları var. Clarkson'ın aynı zamanda menajeri de olan eşinin eski ilişkisinden de 18 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu.

5KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU
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KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU

Yaklaşık 7 yıldır büyük bir aile olan Clarkson ve Blackstock'ın mutluluğu karantina sürecinde iyice bozuldu. Boşanma kararıyla, bütün gözlerin üzerine çevrildiği çiftin yakınları birlikte geçirdikleri karantina sürecinin her ikisi için de zorlu olduğunu belirtti.

6BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI
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BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI

Hatta bazı yakınlarının anlattığına göre gelinen noktada Clarkson'ın boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Bir yakınları da çiftin son altı aydır bazı problemler yaşadığını belirterek "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" diye anlattı.

7İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
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İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ

Çiftin, Los Angeles'taki evlerinde geçirdikleri karantina sürecinin bu sorunların çözümüne katkısı olmasını umduğu da belirtildi. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi ve karantina sürecinden boşanma kararı çıktı.

8DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI
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DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI

Kelly Clarkson, 4 Haziran'da eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcının, ailesiyle birlikte yaşadığı ve karantina sürecini geçirdikleri 8 yatak odalı, 11 banyolu lüks evi satışa çıkardığı da geçen hafta basına yansımıştı.

9ESKİ EŞİ PARA YÜZÜNDEN DAVA AÇTI
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ESKİ EŞİ PARA YÜZÜNDEN DAVA AÇTI

Bu arada Clarkson ile boşanmaya hazırlandığı eşi Brandon Blackstock bir başka nedenye de mahkemelik oldu. Şarkıcının aynı zamanda menajeri de olan Blackstock'un sahibi olduğu menajerlik şirketi Clarkson'a 1.4 milyon dolarlık ödenmemiş komisyon borcu nedeniyle dava actı.

101,4 MİLYON DOLARI ÖDEMEDİ İDDİASI
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1,4 MİLYON DOLARI ÖDEMEDİ İDDİASI

Bir zamanla birbirlerine aşık olan çift sadece boşanmak için değil aynı zamanda ödenmediği iddia edilen bu borç nedeniyle de kanun karşısında hesaplaşacak.

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