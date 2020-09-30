1.4 milyon dolar borcu var: Plajda stres attı

Geçtiğimiz haziran ayında yedi yıllık eşi ile boşanacaklarını duyuran ünlü şarkıcı arkadaşlarıyla birlikte gittiği plajda görüntülendi.
Backgrid USA, Backgrid UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
PLAJDA BİR GÜN
Ünlü şarkıcı Kelly Clarkson, Los Angeles'da yakın arkadaşlarıyla birlikte plajda neşeli bir gün geçirdi.
2
Abone Ol
İLGİNÇ DENİZ KIYAFETİ
38 yaşındaki iki çocuk annesi Clarkson, plajda bikini ya da mayo yerine ilginç tasarımlı bir kıyafet giydi. Aynı kıyafetle denize giren Clarkson, sonra da kadın arkadaşlarıyla birlikte kumsalda yürüyüş yaptı.
3
Abone Ol
BİRAZ RAHATLAMAK İSTEDİ
Kelly Clarkson, haziran ayında 2013 yılında evlendiği, aynı zamanda menajeri de olan Brandon Blackstock ile boşanmaya karar verdiklerini açıklamıştı.
4
Abone Ol
ONLAR BÜYÜK VE MUTLU BİR AİLEYDİ
Çiftin başlarda çok iyi giden evliliğinden biri 5, diğeri 4 yaşında iki çocukları var. Clarkson'ın aynı zamanda menajeri de olan eşinin eski ilişkisinden de 18 ve 13 yaşlarında iki çocuğu bulunuyordu.
5
Abone Ol
KARANTİNADA MUTLULUKLARI İYİCE BOZULDU
Yaklaşık 7 yıldır büyük bir aile olan Clarkson ve Blackstock'ın mutluluğu karantina sürecinde iyice bozuldu. Boşanma kararıyla, bütün gözlerin üzerine çevrildiği çiftin yakınları birlikte geçirdikleri karantina sürecinin her ikisi için de zorlu olduğunu belirtti.
6
Abone Ol
BAŞKA ÇARE KALMAMIŞTI
Hatta bazı yakınlarının anlattığına göre gelinen noktada Clarkson'ın boşanmaktan başka çaresi kalmamıştı. Bir yakınları da çiftin son altı aydır bazı problemler yaşadığını belirterek "Aslında bunların üstesinden gelmek için çaba harcıyorlardı" diye anlattı.
7
Abone Ol
İŞLER BEKLENDİĞİ GİBİ GİTMEDİ
Çiftin, Los Angeles'taki evlerinde geçirdikleri karantina sürecinin bu sorunların çözümüne katkısı olmasını umduğu da belirtildi. Fakat işler beklendiği gibi gitmedi ve karantina sürecinden boşanma kararı çıktı.
8
Abone Ol
DAVA AÇTI, EVİ SATIŞA ÇIKARDI
Kelly Clarkson, 4 Haziran'da eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcının, ailesiyle birlikte yaşadığı ve karantina sürecini geçirdikleri 8 yatak odalı, 11 banyolu lüks evi satışa çıkardığı da geçen hafta basına yansımıştı.
9
Abone Ol
ESKİ EŞİ PARA YÜZÜNDEN DAVA AÇTI
Bu arada Clarkson ile boşanmaya hazırlandığı eşi Brandon Blackstock bir başka nedenye de mahkemelik oldu. Şarkıcının aynı zamanda menajeri de olan Blackstock'un sahibi olduğu menajerlik şirketi Clarkson'a 1.4 milyon dolarlık ödenmemiş komisyon borcu nedeniyle dava actı.
10
Abone Ol
1,4 MİLYON DOLARI ÖDEMEDİ İDDİASI
Bir zamanla birbirlerine aşık olan çift sadece boşanmak için değil aynı zamanda ödenmediği iddia edilen bu borç nedeniyle de kanun karşısında hesaplaşacak.