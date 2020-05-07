"Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin"
Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, Youtube kanalında merak edilenleri anlattı. Berfu Yenenler takipçilerinden gelen "Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?" sorusunu da cevapladı.
İŞTE BERFU YENENLER'İN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
Nasıl bir öğrenciydin?
İlkokuldan hiç bahsetmiyorum bile! Üniversitede rezalet ötesi bir öğrenciydim. Hiç sevmediğim bir bölüm okuyordum. Lise yıllarımda ise öğretmenlerin sevmediği bir öğrenciydim. Derslerim çok iyiydi hatta okul birincisiydim ama inanılmaz düzen bozan, isyan çıkaran bir insandım.
Evlilikten korktuğun oldu mu?
Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece...
İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM
Çocuk güzel bir şey mi?
Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş! Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye... 3-4 ayda bir şeyleri keşfetmeye başlıyor 6. aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6. aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben %60 istiyorum Eser ise %20 falan.
ESER ÇOK BABACANDIR
Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?
Eser aşırı babacan bir tip. Hani şöyle değil; çocukla çok ilgilidir, çocuğun her şeyini bilir, hangi ay ne aşısı olacak bilir gibi değil de tavır olarak çok sahiplenici ve baba sakinliğindedir.
Zenginlik nasıl bir duygu?
Biz dışarıdan aşır zengin gözüküyoruz ve bu duruma şaşırıyoruz. Tabii ki de güzel bir kazancımız var, maddi durumumuz iyi ama böyle hayal ettiğini gibi şatolarda yaşamıyoruz. Biz Eser’le maddiyat olarak bir şey harcayan insanlar değiliz. Marka takıntımız yok, araba takıntımız yok! Normal bir aile hayatı yaşıyoruz.
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