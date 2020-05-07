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Haber Giriş: 07 Mayıs 2020 - 14:09,

"Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin"

Geçtiğimiz haziran ayında Eser Yenenler ile nikah masasına oturan Berfu Yenenler, Youtube kanalında merak edilenleri anlattı. Berfu Yenenler takipçilerinden gelen "Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?" sorusunu da cevapladı.

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1İŞTE BERFU YENENLERİN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR
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İŞTE BERFU YENENLER'İN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

Nasıl bir öğrenciydin?

İlkokuldan hiç bahsetmiyorum bile! Üniversitede rezalet ötesi bir öğrenciydim. Hiç sevmediğim bir bölüm okuyordum. Lise yıllarımda ise öğretmenlerin sevmediği bir öğrenciydim. Derslerim çok iyiydi hatta okul birincisiydim ama inanılmaz düzen bozan, isyan çıkaran bir insandım.

2
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Evlilikten korktuğun oldu mu?

Bence evlilik korkulacak bir şey değil. Evlendiğin insandan korkabilirsin ‘ben bu insanla nasıl vakit geçireceğim, ne yapacağım bütün hayatım boyunca’ gibi şeylerden korkabilirsin. Bu yüzden hiç korkum yok, hep evli gibiydik. Hayatımıza bir tombik eklendi sadece...

3İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM
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İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM

Çocuk güzel bir şey mi?

Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş! Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye... 3-4 ayda bir şeyleri keşfetmeye başlıyor 6. aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6. aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben %60 istiyorum Eser ise %20 falan.

4
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Kendinde en beğenmediğin yer?

Çok beyaz tenli olduğum için cildim çok hassas çok yara izi kalıyor, onun dışında geri kalan her yerimi beğeniyorum. Bir estetiğim yok. İlerde yaşlanınca belki bir şeyler yaptırabilirim.

5ESER ÇOK BABACANDIR
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ESER ÇOK BABACANDIR

Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin?

Eser aşırı babacan bir tip. Hani şöyle değil; çocukla çok ilgilidir, çocuğun her şeyini bilir, hangi ay ne aşısı olacak bilir gibi değil de tavır olarak çok sahiplenici ve baba sakinliğindedir.

6ŞATODA YAŞAMIYORUZ
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ŞATODA YAŞAMIYORUZ!

Aranızda kaç yaş var ve bu yaş farkı nasıl etkiler yarattı?

Aramızda tam 11 yaş var ama hiçbir etki yaratmadı. Yaş farkı çok önemli değil. Ben bayağı olgun bir insanım, Eser de içsel olarak çocuksu birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Bizim ilişkimizin yaşı 29 falan.

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Zenginlik nasıl bir duygu?

Biz dışarıdan aşır zengin gözüküyoruz ve bu duruma şaşırıyoruz. Tabii ki de güzel bir kazancımız var, maddi durumumuz iyi ama böyle hayal ettiğini gibi şatolarda yaşamıyoruz. Biz Eser’le maddiyat olarak bir şey harcayan insanlar değiliz. Marka takıntımız yok, araba takıntımız yok! Normal bir aile hayatı yaşıyoruz.

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Huawei P40 Pro incelemesi

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden biri olan Huawei, uzun zamandır beklenen P40 serisi ile Türkiye'de tüketicilerin karşısına çıktı. P40 Lite, P40 ve P40 Pro ile dikkatleri üzerine çeken şirketin özellikle de fotoğraf konusunda oldukça iddialı olan Huawei P40 Pro modeli, rakiplerini hayli zorlayacak gibi görünüyor. Yakından inceledik! (Sponsorlu İçerik)

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