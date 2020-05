"Eser’de neyi gördün de ‘bu adamdan çocuk yaparım’ dedin"

İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORUM Çocuk güzel bir şey mi?



Çocuk aşırı güzel bir şey ama dördüncü aydan sonra. Hamilelik süper bir şey o 9 ay müthiş! Çocuk olduktan sonraki 3 ay anne karnına geri dönmek istiyor ve sürekli sinirleniyor her şeye... 3-4 ayda bir şeyleri keşfetmeye başlıyor 6. aydan sonrası da muhteşem dünyadaki en güzel his olabilir. Zaten insanlar 6. aydan sonra ikinci çocuğu yapmak istiyor şu an bende de öyle hisler başladı. Onunla vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. İkinci çocuğu ben %60 istiyorum Eser ise %20 falan.