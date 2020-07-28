Eser Yenenler ilk kez paylaştı: Bir zamanlar ben de zayıftım
Geçtiğimiz haftalarda kilo vermeye karar verdiğini açıklayan Eser Yenenler hedefine emin adımlarla ilerliyor. YouTube kanalında bir video yayınlayan ünlü komedyen, 90 gün sürecek düzenli diyet ve spor programına sağdık kaldığını ve hedefinin 110 kilo olduğunu söyledi.
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Diyete başladığı üç haftayı değerlendiren ünlü komedyen şu açıklamaları yaptı;
Geçen hafta 3,5 kilo verince biraz şımardım. Bu hafta da iyi bir rakam geleceğini düşünüyorum. Kendimi tutamadığım dönemler oluyor. Yaşadığım acı şeyler diyete devam etmem gerektiğini gösteriyor.
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O OLAY MOTİVE OLMAMI SAĞLADI
Geçen gün de öyle bir olay yaşadık. Berfu oğlumuz Kuzey'i kucağına aldı ve yerde duran topa vurmaya başladı. Kuzey de inanılmaz eğlendi bu durumdan. Ben de kendi kendime 'oğlumuz futbolu, ilk top sürüşünü babasından görmeli' dedim.
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Kuzey'i kucağıma aldım. Topa vurdum, oraya yetişemedim. Aynı anda çocuğu tutamadım, topa koşarken yarıda kaldım falan Kuzey de bu durumdan pek memnun kalmadı. O olaydan sonra tekrar diyet yapmaya motive oldum.
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Çünkü sürekli aynı şeyi yapınca insanın ister istemez motivasyonu düşüyor, bu tarz olaylar yaşayınca tekrar motive oluyor insan.
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BEN DE BİR ZAMANLAR ZAYIFTIM
Bu işi yapacağım ben. Neden kendime bu kadar güveniyorum, çünkü ben küçükken de bu konuyu başardım yine başarabilirim. Hatta o döneme ait fotoğrafımı sizlerle paylaşıyorum.
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Bu zamana kadar hiçbir yerde görmediğiniz, şok olacağınız en zayıf halim sizinle şu an paylaşıyorum. Tipim çok iyi değil ama ben de bir dönem zayıftım. Ergenlik dönemime denk geliyor (gülüyor)
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3 HAFTADA 8 KİLO VERDİ
Ünlü komedyen Eser Yenenler diyete ve düzenli spora başladıktan 3 hafta sonra 8 kilo verdi. 137 kilo ile başlayan Yenenler 129 kiloya kadar düştü. Ünlü komedyenin hedefi 3 ayda 110 kiloya düşmek.