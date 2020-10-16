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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 11:32 | 

Eser Yenenler -Berfu Yenenler'in evinde yangın çıktı

Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, talihsiz bir olay yaşadı. Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken yangın çıktı.

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Geçen aylarda şehrin kalabalığından kaçıp orman içinde bir eve taşınan Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler büyük korku yaşadı. Çift, geçtiğimiz hafta talihsiz bir olay yaşadı.

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Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıktı. Bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşadı. İkinci bebeğine hamile olan Berfu Yenenler, yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Şömineyi yaktık ve sonrasında şömine birden alev aldı. Baca tutuştu. Ne olduğunu anlamadık. Üç itfaiye ekibiyle iki ambulans geldi."

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Berfu Yenenler, oğluyla beraber itfaiyenin yangını söndürmesini bekledi.

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